Wagner, mercenari (in)decisi a tutto: perché la marcia ha un sapore medievale

Rivolta Wagner, le analogie fra il feudalesimo e i fatti russi. Analisi

Il feudalesimo è un sistema di organizzazione sociale ed economica che si sviluppò in Europa occidentale tra l’VIII e il XIII secolo. In questo sistema, il sovrano concedeva terre ai nobili in cambio di servizi militari e politici. I nobili a loro volta concedevano terre ai loro vassalli, che erano tenuti a prestare servizio militare e politico al loro signore. I valvassini erano i vassalli dei vassalli, mentre i capitani di ventura erano mercenari e prestavano servizio militare per denaro.

I capitani di ventura erano comandanti di eserciti mercenari del basso Medioevo, le compagnie di ventura. In Italia furono i protagonisti di frequenti scontri tra i comuni e le signorie e alcuni di loro riuscirono a conquistare la signoria di importanti città. Il termine “ventura” si riferisce al fatto che questi soldati erano alla ricerca di avventure e guadagni. Passiamo ora ai tempi moderni dove un “signore” di nome Vladimir Putin ha in animo di raggruppare tutte le ex repubbliche sovietiche e formare una nuova “signoria”.