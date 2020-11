Web tax, il sì della Francia nonostante le minacce degli Stati Uniti

Web tax, il sì della Francia nonostante le minacce Usa

La Francia applicherà la tassa sulle grandi aziende del settore digitale, cosiddetta web tax, nel 2020: lo ha confermato il Ministero dell'Economia, nonostante le minacce degli Stati Uniti di applicare tariffe sui prodotti francesi per un valore di 1,3 miliardi di dollari. "Alle società soggette a questa imposta è stata notificata l'imposta sui pagamenti per il 2020", ha fatto sapere a France Presse la stessa fonte, ricordando come la novità interessi le grandi multinazionali di Internet, le GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).