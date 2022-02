Xi Jinping appoggia Putin: "Gli USA destabilizzano Europa e Asia"

A Pechino, Russia e Cina fanno squadra contro gli USA

Sport e politica da sempre si intrecciano e l'avvio delle Olimpiadi invernali di Pechino è servito per testimoniare la solidità del legame tra Russia e Cina. Vladimir Putin e Xi Jinping, Cina e Russia hanno infatti firmato una dichiarazione congiunta per denunciare l'influenza americana definita "destabilizzatrice" in Europa e Asia. I due leader prendono posizione contro una eventuale futura espansione della Nato in Europa e denunciano "l'influenza negativa per la pace e la stabilità della regione la strategia degli Stati Uniti nell'indo-pacifico", dicendosi "preoccupati" per la creazione nel 2020 di Aukus, l'alleanza militare tra Usa, Gran Bretagna e Australia.

Putin: "Pronti a intensificare le forniture di energia alla Cina"

Putin ha inoltre annunciato: "Le nostre compagnie petrolifere hanno preparato delle nuove soluzioni molto buone per le forniture di idrocarburi verso la Repubblica popolare cinese, e anche nell'industria del gas è stato fatto un passo in avanti: mi riferisco al nuovo contratto per la fornitura di gas in Cina dall'estremo oriente russi di dieci miliardi di metri cubi".

Inoltre, il presidente russo ha spiegato che le relazioni con la Cina "si stanno sviluppando in modo progressivo con uno spirito di amicizia e partnership strategica. È un esempio di relazioni dignitose che supportano lo sviluppo reciproco".