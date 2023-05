Yellen: "Gli Usa a rischio default dal primo giugno. Agire subito sul debito"

Janet Yellen avvisa gli Usa: "Gli stipendi di giugno sono a rischio"

Nuovi guai per Joe Biden, gli Stati Uniti sono a rischio imminente di default. La doccia gelata per il presidente arriva dal segretario al Tesoro Janet Yellen: "Date le attuali previsioni, è imperativo che il Congresso agisca prima possibile per aumentare o sospendere il limite del debito in modo da fornire la certezza a lungo termine che il governo continui a effettuare i pagamenti". Intanto il presidente Joe Biden ha parlato con lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, dell'estensione del debito nazionale per evitare un default. Non arrivano buone notizie neanche sul fronte bancario, Morgan Stanley sta pianificando di tagliare altri posti di lavoro dopo aver registrato un calo degli utili nei primi tre mesi dell'anno. Lo riportano alcuni media statunitensi.

La banca intenderebbe ridurre il proprio organico di quasi il 4% nel trimestre in corso, dopo aver chiuso il mese di marzo con oltre 82.000 dipendenti. Il gigante statunitense dei servizi finanziari e d'investimento ha dichiarato in un recente rapporto sugli utili che i suoi profitti sono scesi del 20% nei primi tre mesi di quest'anno a causa di un rallentamento delle consulenze per fusioni e acquisizioni. Intanto Biden prova a rassicurare su Twitter: "Quando sono entrato in carica, le piccole imprese venivano schiacciate e centinaia di migliaia chiudevano. Così ci siamo mossi rapidamente. Ho firmato il Piano di salvataggio americano e ho fornito 450 miliardi di dollari di aiuti a 6 milioni di piccole imprese".