Zaky: "Sono innocente". Ma detenzione rinnovata per 15 giorni

E' stata rinnovata per 15 giorni la detenzione di Patrick George Zaky, il ricercatore egiziano che studia al master dell'Universita' di Bologna, arrestato al suo rientro in Egitto. Il giovane e' accusato di aver diffuse notizie false e di aver preso parte a manifestazioni non autorizzate. Zaky, nell'udienza che si e' tenuta a Mansura, 120 km a nord del Cairo, ha ribadito che gli account incriminati non erano i suoi e che lui non aveva alcun legami con un'altra pagina a lui attribuita. Inoltre, riguardo il suo coinvolgimento nelle proteste, ha spiegato che nelle date contestate - 23 e 24 settembre 2019 - lui si trovava in Italia dov'era arrivata il 28 agosto 2019 per preparare il master.