Zaporizhzhia, bombe su centrale nucleare: “Danni all’involucro del reattore"

UCRAINA: AIEA, "DANNEGGIATO INVOLUCRO REATTORE IN RAID SU CENTRALE ZAPORIZHZHIA"

L'involucro del reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, è stato danneggiato dai droni lanciati nelle scorse ore dalle forze armate russe. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, parlando di ''almeno tre colpi contro il reattore'' e di ''grave incidente che ha messo in pericolo la sicurezza nucleare''.

L'attacco alla centrale, si legge in una nota dell'Aiea, rappresenta infatti una chiara violazione dei cinque principi fondamentali per la protezione dell'impianto illustrati da Grossi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel maggio dello scorso anno. Su X, l'Aiea ha comunque sottolineato che il danno all'impianto controllato dalla Russia ''non ha compromesso la sicurezza nucleare''.

In ogni caso ''si tratta di una grave escalation dei rischi per la sicurezza nucleare che la centrale nucleare di Zaporizhzhya deve affrontare. Tali attacchi sconsiderati aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare e devono cessare immediatamente'', ha affermato Grossi in una nota. La Russia nega di essere responsabile dell'attacco e accusa l'Ucraina.