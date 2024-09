Ucraina, Zelensky cambia più di mezzo governo. Se ne va anche il ministro degli Esteri Kuleba

Ucraina, fuori dal governo anche le vice premier Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk



Il rimpasto di governo che sarà annunciato a Kiev potrebbe coinvolgere anche il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Lo rivela Ukrainska Pravda, secondo cui il sostituto più probabile sarebbe il primo vice ministro degli Esteri Andrei Sibiga.

Nella giornata di ieri hanno annunciato le loro dimissioni i ministri delle Industrie strategiche, Alexander Kamishin, della Giustizia, Denis Maliuska, dell'Ambiente e delle Risorse naturali, Ruslan Strilets, e il direttore del Fondo per le proprietà statali, Vitali Kova.

In serata si è appreso poi dell'intenzione di lasciare il governo anche da parte delle vice premier Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk, la prima responsabile dell'integrazione europea, la seconda dei rifugiati. Il portavoce del partito di Voloydmyr Zelensky, David Arakhamia, ha anticipato che ci sarà un ricambio di "oltre il 50%" del governo.

Zelensky cambia il governo, 'per rafforzare alcune aree' - Nel suo tradizionale videomessaggio serale, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato cambiamenti nella composizione del governo e dell'Ufficio presidenziale, motivandoli con la necessità di rafforzare alcune aree dell'esecutivo. Lo riferisce Ukrinform. "L'autunno sarà estremamente importante per l'Ucraina. E le nostre istituzioni statali devono essere create in modo che si raggiungano tutti i risultati di cui abbiamo bisogno - tutti noi. Per fare questo, dobbiamo rafforzare alcune aree del governo. Ci saranno cambiamenti anche nell'Ufficio", ha detto Zelensky. Il presidente ha aggiunto che "conta su un peso leggermente diverso per alcuni settori della nostra politica estera e interna". In primo luogo, ha detto, è necessaria una maggiore interazione tra il governo centrale e le comunità, soprattutto ora, in preparazione della stagione invernale. "In secondo luogo, l'Ucraina ha già raggiunto risultati significativi nella produzione della difesa. E questo dovrebbe essere rafforzato a tutti i livelli, in particolare per rendere più facile attrarre investimenti di partner nelle nostre industrie strategiche", ha detto. In terzo luogo, a suo avviso, è necessario rafforzare in modo significativo la cooperazione con la Nato; e questo richiede un'interazione speciale. "Il quarto è l'Unione Europea, i veri negoziati di adesione, la preparazione delle parti rilevanti del futuro accordo di adesione. In quinto luogo, dobbiamo combinare tutto ciò che l'Ucraina ha ottenuto nelle sue relazioni con i partner con quello che il nostro Stato deve affrontare per contrastare la propaganda russa e proteggere il patrimonio culturale ucraino", ha concluso Zelensky.