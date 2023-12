Zelensky celebra il Natale per la prima volta il 25 dicembre: video di auguri

Gli auguri di Natale di Zelensky: "Alla fine il buio perde"

"Il periodo che precede il Natale è il periodo delle notti più lunghe dell'anno. Ma il giorno comincia già ad aumentare, la luce comincia a vincere. La luce sta diventando più forte. E passo dopo passo, giorno dopo giorno, l'oscurità si perde. E alla fine il buio perde. Il male perde. Oggi questo è il nostro obiettivo comune, un sogno comune. Ed è per questo che la nostra preghiera comune oggi. Per la nostra libertà. Per la nostra vittoria. Per la nostra Ucraina. Cristo è nato! Lodiamolo!", il messaggio del Presidente dell'Ucraina Zelensky in un video postato sui social.