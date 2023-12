Zelensky non convince gli Usa: muro sugli aiuti. Attacco russo su Kiev

Charles Michel: "Impegni nei confronti dell'Ucraina"

"Dobbiamo mantenere i nostri impegni nei confronti dell'Ucraina e continuare a essere un partner affidabile e forte: dobbiamo fornirle un sostegno politico, finanziario e militare continuo e sostenibile e, in particolare, trovare un accordo sulla fornitura di 50 miliardi di euro per la sua stabilità a lungo termine". Lo scrive il presidente del Consiglio europeo Charles Michel nella lettera d'invito ai leader. "Dobbiamo anche concordare di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina, dandole così un segnale necessario e avvicinandola ulteriormente alla nostra famiglia europea", lo aggiunge il presidente.

Norvegia: 255 milioni di euro di aiuti all'Ucraina

La Norvegia donerà 255 milioni di euro all'Ucraina. Lo ha dichiarato il primo ministro Jonas Gahr Store in una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riporta il sito di Reuters. Questa è una delle tranche che Oslo ha già promesso a Kiev, in un pacchetto di 75 miliardi di corone (circa 6,3 miliardi di euro) in 5 anni già approvato dal parlamento norvegese. "La Norvegia continuerà a sostenere la lotta dell'Ucraina per difendersi. Stiamo fornendo un sostegno mirato e a lungo termine per assistere l'Ucraina nella sua battaglia per la libertà e la democrazia", ha affermato Store in una nota concludendo che "gli sforzi dell'Ucraina sono importanti per salvaguardare la libertà e la sicurezza anche qui in Norvegia".

Meloni: "Con un cessate il fuoco Kiev rinuncerebbe a parte del territorio"

"Oggi un cessate il fuoco in Ucraina equivarrebbe a fotografare la situazione esistente, darebbe per perso una parte del territorio ucraino". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

Attacco su Kiev, detriti di missile anche su un asilo

I detriti dei missili balistici russi abbattuti la notte scorsa dalle forze di difesa ucraine sui cieli di Kiev hanno colpito anche un asilo della capitale, nel distretto di Dnipro, che è stato parzialmente distrutto: lo riporta Rbc-Ucraina. Nel complesso, i rottami dei missili hanno provocato 53 feriti, tra cui 8 bambini.

Cnn: Mosca ha perso l'87% delle sue truppe di terra

La Russia ha perso l'87% delle truppe di terra che aveva in servizio attivo prima di invadere l'Ucraina e due terzi dei suoi carri armati: lo ha detto alla Cnn una fonte a conoscenza di una valutazione declassificata dell'intelligence Usa fornita al Congresso. Nonostante queste pesanti perdite, il presidente russo Vladimir Putin è determinato ad andare avanti, commenta l'emittente tv, mentre i funzionari Usa avvertono che l'Ucraina rimane profondamente vulnerabile. L'attesa controffensiva ucraina ha segnato il passo durante l'autunno e secondo i funzionari americani difficilmente Kiev otterrà grandi guadagni nei prossimi mesi.

Zelensky arriva in Norvegia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in Norvegia. Lo riferisce il governo norvegese in un comunicato stampa. Il primo ministro Jonas Gahr Støre ospiterà la visita. È la prima volta che il presidente ucraino si reca in visita di Stato in Norvegia.La Norvegia è stata un importante sostenitore dell'Ucraina.