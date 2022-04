Zelensky parla al Consiglio di sicurezza Onu. Biden: "Processare Putin"

Ucraina, colpito dalle bombe russe un ospedale pediatrico

L'esercito ucraino afferma che bombe a grappolo vietate sono state sganciate di russi sulla citta' di Mykolaiv: sarebbe stato colpito anche un ospedale pediatrico e ci sarebbero diverse vittime, tra cui bambini. Le sirene d'allarme hanno suonato stamani in quasi tutta l'Ucraina.

Zelensky ha annunciato che oggi si rivolgera' al Consiglio di sicurezza Onu a proposito delle stragi di civili a Bucha, il discorso al Palazzo di Vetro dovrebbe iniziare alle 10:00, ora di New York, le 16 in Italia. Ieri il presidente ucraino ha visitato la citta', accusando i soldati russi di essere "macellai". Trovata anche una camera di tortura, coi cadaveri di 5 civili con le mani legate dietro la schiena. Biden chiede un processo contro Putin per crimini di guerra.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha accusato le forze russe "di aver ucciso e torturato piu' di 300 civili" nella citta' di Bucha, la cittadina alle porte di Kiev abbandonata nei giorni scorsi dai soldati di Mosca e dove sono state scoperte le prove di quelli che Kiev considera i crimini di guerra russi. "Abbiamo appena iniziato un'indagine su tutto cio' che gli occupanti hanno fatto", ha detto Zelensky nel nuovo messaggio al Paese.

"Al momento, ci sono informazioni su piu' di trecento persone uccise e torturate nella sola Bucha. E' probabile che l'elenco delle vittime sara' molto piu' ampio quando verra' controllata l'intera citta'. E questa e' solo una citta'". "Risulta che il numero delle vittime fatte dai russi potrebbe essere ancora piu' alto a Borodyanka e in alcune altre citta' liberate: cio' che gli occupanti hanno fatto in molti villaggi nelle aree liberate di Kiev, Chernihiv, nelle regioni di Sumy, non si vedeva dall'occupazione nazista di 80 anni fa", ha aggiunto Zelensky, il quale ha promesso che si sta "facendo di tutto per trovare i soldati russi coinvolti in questi crimini".

Zelensky: "I russi cercheranno di nascondere le tracce dei crimini"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che, adesso che il mondo e' venuto a conoscenza dei crimini commessi nella regione di Kiev, i soldati russi cercheranno di nascondere le tracce delle loro azioni. Lo ha detto nel nuovo messaggio-video al Paese. "Dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che dopo l'annuncio dell'omicidio di massa di civili nella regione di Kiev, gli occupanti potrebbero avere un atteggiamento diverso nei confronti dei loro crimini in un'altra parte del nostro Paese.

Stanno gia' cercando nascondere le loro colpe negli omicidi di massa a Mariupol. Faranno decine di interviste, registrazioni rieditate, uccideranno le persone apposta in modo che sembri che qualcun altro le abbia uccise. Probabilmente ora gli occupanti cercheranno di nascondere le tracce dei loro crimini. Non l'hanno fatto a Bucha quando si sono ritirati, ma in un'altra zona e' probabilmente possibile".

Zelensky informa von der Leyen su fatti di Bucha e ringrazia per assistenza Ue

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Secondo quanto riferito dal capo dello Stato ucraino, la presidente e' stata "informata dei crimini disumani commessi dagli aggressori nei sobborghi di Kiev", un chiaro riferimento ai corpi di civili ritrovati soprattutto a Bucha in seguito al ritiro dei militari russi.

"Abbiamo concordato che tutti i colpevoli devono essere puniti!", ha aggiunto Zelensky su Twitter. "Ho apprezzato la rapidita' dell'Ue nel fornire assistenza finanziaria e tecnica a un Gruppo investigativo congiunto", ha concluso il presidente ucraino. Ucraina: Zelensky, "300 uccisi a Bucha, altrove sara' peggio".