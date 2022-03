Ucraina, telefonata Zelensky-Biden. Il piano in caso di cattura o morte

Le forze speciali americane e britanniche, insieme alle truppe ucraine, starebbero preparando il salvataggio ad alto rischio del presidente dell’Ucraina



Gli Stati Uniti starebbero lavorando a un piano per salvare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma non solo. Gli americani, infatti, starebbero anche pensando – insieme ai Paesi alleati – a cosa fare in caso di cattura o morte del presidente ucraino, che nel frattempo ha parlato con Joe Biden ed Elon Musk dopo il messaggio rivolto alla popolazione. Zelensky, in un video pubblicato sui social, ha lodato il coraggio degli ucraini e li ha esortati ad attaccare l’esercito russo per non lasciare il Paese al nemico. Ecco cosa è successo nella notte tra sabato 5 marzo e domenica 6 marzo.

Secondo il New York Times, Stati Uniti e alleati starebbero pensando a come assicurare una “linea di successione” in Ucraina nel caso in cui il presidente Volodymyr Zelensky venga catturato o ucciso dai militari russi.

L’obiettivo sarebbe quello di assicurarsi che ci possa essere una qualche forma di governo ucraino indipendente anche se la Russia dovesse insediare a Kiev un suo governo ‘fantoccio’.

Per il quotidiano newyorkese, infatti, avere un leader indipendente aiuterebbe a prevenire che leader sostenuti dalla Russia possano guadagnare legittimità, ma soprattutto a garantire il flusso di aiuti.

Il problema sollevato dal New York Times consiste nel fatto che Zelensky è determinato a non lasciare il Paese, nonostante la sua vita sia in pericolo.

Contestualmente, secondo il Sun, le forze speciali americane e britanniche, insieme alle truppe ucraine, starebbero preparando il salvataggio ad alto rischio del presidente dell’Ucraina.

Per il quotidiano, infatti, 150 Navy Seals americani, 70 soldati dell’elite britannica e le forze di Kiev starebbero pensando a come salvare Zelensky in una remota base militare in Lituania: il piano sarà attuato in caso di richiesta.

“Continuate a resistere”, ha detto in un video pubblicato su Facebook, lodando il coraggio della popolazione che non lascerà il Paese “al nemico. Andate all’offensiva“.

Qualche ora prima, su Twitter, aveva rivolto il suo ringraziamento a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, “per l’importante decisione di concedere immediatamente i diritti di soggiorno agli ucraini che fuggono in Europa a causa dell’aggressione russa”.

Zelensky aveva anche aggiunto di aver ricevuto i primi soldi dall’Unione europea: “La prima tranche di 500 milioni di euro concessi dall’Ue aiuterà gli ucraini nel garantire dignitose condizioni di vita”.

Zelensky ha poi avuto due colloqui telefonici: uno con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e un altro con l’imprenditore tech, Elon Musk.

La telefonata con Biden è stata confermata dallo stesso presidente ucraino: “Nell’ambito di un costante dialogo, ho avuto un’altra conversazione col presidente Usa: l’agenda ha incluso i temi della sicurezza, dell’assistenza finanziaria per l’Ucraina e le sanzioni alla Russia”.

La Casa Bianca, invece, ha aggiunto che il colloquio è durato oltre 30 minuti e che Biden ha messo in evidenza l’aumento dell’assistenza di sicurezza, umanitaria ed economica all’Ucraina e osservato come la sua amministrazione stia cercando di assicurarsi ulteriori fondi dal Congresso. Avrebbe poi lodato le azioni degli Usa, degli alleati e del settore privato – incluse Visa e Mastercard – per “aumentare i sacrifici imposti alla Russia per la sua aggressione all’Ucraina”.

Zelensky, inoltre, ha sentito anche Elon Musk: “Gli sono grato per il suo sostegno all’Ucraina. La prossima settimana riceveremo altri sistemi Starlink per le città distrutte. Abbiamo parlato di possibili progetti per lo spazio, ma ne parlerò dopo la guerra”.

