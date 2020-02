Cartoomics, cambio date. Si svolgerà dal 2 al 4 ottobre con Milan Games Week

Cartoomics, l’evento di Fiera Milano dedicato al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento, previsto inizialmente dal 13 al 15 marzo, è stato posticipato dal 2 al 4 ottobre 2020 nei padiglioni di fieramilano, a Rho.

La manifestazione si svolgerà, per la prima volta, in concomitanza con Milan Games Week, la più importante manifestazione italiana dedicata al gaming. Un appuntamento ulteriormente arricchito dalla presenza di TELL MI, la nuova cornice espositiva dell’evento, che accoglierà le ultime proposte editoriali per i giovani.

La scelta di posticipare Cartoomics, giunto alla sua 27esima edizione, è dettata dal senso di responsabilità degli organizzatori al fine di tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partners, a seguito dal rapido evolversi della diffusione del Covid-19.

Dal 2 al 4 ottobre 2020 avrà luogo quindi un evento che sarà il punto di riferimento per gli appassionati di comics, cinema, editoria, videogames e intrattenimento, un luogo ideale che guarda alle nuove generazioni.