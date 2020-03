Coronavirus, ospedale in Fiera: online il sito per seguire i lavori

Coronavirus, ospedale in Fiera: online il sito

www.ospedalefieramilano.it è il sito appositamente realizzato da Fondazione Fiera Milano per fornire aggiornamenti quotidiani sulle attività di allestimento dell’ospedale che verrà realizzato nei prossimi giorni nei padiglioni 1 e 2 del Portello, a Fieramilanocity. Una vera e propria finestra su quanto sta accadendo nei 25mila metri quadrati di superficie messi a disposizione da Fondazione Fiera Milano per fronteggiare l’emergenza dell’epidemia da Coronavirus.

Il sito è caratterizzato da quattro sezioni principali. La prima ha l’obiettivo di fornire un aggiornamento costantemente sullo stato di avanzamento dei lavori.Una webcam che nei prossimi giorni “vigilerà” sul cantiere e notizie quotidiane riguardanti tutte le operazioni di allestimento saranno le fonti principali del work in progress. Www.ospedalefieramilano.it si propone inoltre di essere il collettore per la raccolta delle candidature di personale medico e sanitario attraverso la sezione “Lavora con noi” e per il materiale sanitario e non, che possa contribuire alla messa in funzione dell’ospedale con la sezione “Materiale per ospedale”.

Nella sezione “Sostienici” sono contenute le informazioni - e le modalità di donazione - relative al fondo costituito lo scorso 18 marzo da Fondazione Fiera Milano con il supporto della Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana onlus. “Ritengo che la conoscenza diffusa su un progetto di tale portata, che sarà d’esempio per numerose realtà nel resto del mondo, sia oggi fondamentale per prendere piena consapevolezza della situazione – spiega Guido Bertolaso - “La partecipazione in una missione tanto difficile è indispensabile per la realizzazione di un progetto che a molti tutt’oggi sembra impossibile.”

“E’ nostro dovere – spiega Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano – rendere partecipi tutti quanti vorranno verificare “in diretta” lo stato di avanzamento dei lavori all’interno dei nostri padiglioni. Questa operazione è estremamente complessa e sarà realizzata grazie alla generosità dei privati. Chiunque lo desideri potrà vedere cosa si sta realizzando con i fondi che ci sono stati assegnati. Il sito consente di avere una cabina di regia che eviti la dispersione di energie e risorse, sia umane sia economiche”.