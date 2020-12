Covid, Pazzali: "Quasi 200 persone ospitate dall'ospedale in Fiera Milano"

Milano - Quasi duecento persone sono state ospitate nel corso della seconda ondata all’ospedale Fiera Milano. Lo ha detto Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano, a margine dell’evento “What comes next. Spunti di futuro dalla trincea” di questa mattina. “Siamo ancora in un momento molto difficile e la fiera sta, da una parte ridisegnando il futuro ripartendo con le proprie fiere con un calendario che partirà molto forte da settembre 2021, dall'altra, oggi che siamo in emergenza abbiamo dato la disponibilità di realizzare l’ospedale in Fiera a cui abbiamo contribuito anche direttamente e che oggi purtroppo ha ospitato nella seconda fase quasi 200 persone”, ha detto Pazzali. “L’emergenza sanitaria e le previsioni non ci fanno sperare di poter ripartire domani con le fiere, noi siamo già pronti per quando l’emergenza sanitaria finirà e per in quel momento ripartiremo”, ha concluso.