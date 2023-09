Fiera Milano a Singapore con Find: le eccellenze del design

Da giovedì 21 settembre fino al 23 settembre torna la seconda edizione di FIND - Design Fair Asia, l’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento che si tiene all’interno del Marina Bay Sands Expo and Convention Center di Singapore. Organizzato da Fiera Milano, in joint venture con Dmg Events, la manifestazione dedicata alle ultime novità del design contemporaneo mette in mostra prodotti e soluzioni innovativi riunendo architetti, interior designer, rivenditori, opinion leader provenienti da tutto il mondo.

Fiera Milano a Singapore: 300 brand e 50 relatori internazionali

Con più di 300 brand di riferimento del settore presenti, 50 relatori internazionali e una nutrita presenza di giovani talenti emergenti, FIND rappresenta una concreta opportunità di scambio tra il mondo del design occidentale e quello orientale e un’occasione per le aziende italiane di esportare nell’area ASEAN.

Questa seconda edizione si propone così come luogo di incontro in grado di ispirare la community di riferimento e, come accaduto nel 2022, si conferma appuntamento clou del palinsesto della Singapore Design Week, uno dei principali appuntamenti del Sudest Asiatico dedicati al mondo del design.

L'area dedicata alle aziende italiane firmata Boeri

Lo studio multidisciplinare Stefano Boeri Interiors, fondato dall’architetto Stefano Boeri, con l’architetto Giorgio Donà, ha progettato anche per questa edizione un’area interamente dedicata alle aziende italiane: “The Italian Design Futures Capsule”. Lo spazio ospiterà le eccellenze italiane del design e dell’arredamento, dimostrando la creatività e l'artigianalità tipiche del “saper fare” italiano. Esperti e appassionati di design troveranno all’interno della capsule più di 40 brand italiani.

Rinnovata anche la collaborazione con INTERNI Magazine che ha l’obiettivo di valorizzare la conoscenza del design offrendo, durante i giorni di manifestazione, un'opportunità di dialogo e dibattito sui temi del product e interior design con noti designer internazionali, architetti e opinion leader.

A Find la mostra Italia Geniale

A FIND sarà presente anche la mostra Italia Geniale, una collezione creata da ADI Design Museum e ADI - Associazione per il Disegno Industriale frutto della collaborazione tra l'Ambasciata d'Italia a Singapore con il supporto dell'Italian Trade Agency e del Ministero degli Affari Esteri italiano. In esposizione i materiali, gli oggetti e i manufatti più significativi delle icone del design italiano che parlano di immaginazione, lavoro, benessere e relazioni tra le persone.

Presentata in anteprima all'EXPO2020 di Dubai con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri italiano, dopo Roma, Bangkok, Shenzhen e Guangzhou, Italia Geniale arriva a Singapore e guida i visitatori in un viaggio attraverso la storia, i capolavori e il design italiano più innovativo.

Emerge@Find: le eccellenze del sud est asiatico

Inoltre, attraverso la sezione EMERGE @ FIND, la manifestazione punterà i riflettori sull'eccellenza del design del Sud-Est Asiatico, grazie al sostegno del Design Singapore Council. Su una superficie di 900 mq sarà allestita una mostra dedicata alle opere innovative di 50 giovani talenti emergenti in collaborazione con i principali luminari del settore.

Find, il sostegno delle istituzioni e di Ice/Ita

Anche questa edizione della mostra gode del supporto delle istituzioni, a cominciare dall’Ambasciata d’Italia a Singapore. Tra gli enti territoriali del settore che hanno deciso di essere al fianco di FIND, oltre al Singapore Design Council, la Society of Interior Designers Singapore, il Singapore Institute of Architects, la Singapore Retail Association, la Singapore Hotel Association e l'Asia Pacific Space Designers Association.

E a queste si aggiunge l’importante sostegno di ICE/ITA, agenzia che ha organizzato una collettiva di aziende italiane, contribuendo così a portare a Singapore l’unicità del design italiano apprezzato in tutto il mondo, oltre ad aver gestito azioni di incoming di buyer provenienti da India, Indonesia, Cina, Giappone, Malesia, Tailandia, Vietnam e Corea.

Il mercato asiatico del design

Singapore è un vero e proprio hub del design in Asia. Il mercato asiatico del design offre enormi prospettive per i brand globali di arredamento, con una crescita dell'8,35% prevista entro il 2027, fino a raggiungere i 248,90 miliardi di dollari nel settore dell’arredamento del Sud-Est Asiatico. L'industria dei servizi di interior design in APAC (Asia Pacific) offre opportunità altrettanto notevoli, con un valore stimato di 35,3 miliardi di dollari entro il 2027.