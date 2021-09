Fiera Milano lancia FIND: nuovo evento dedicato ad arredo e design a Singapore

Il primo giorno di apertura del “supersalone”, l’evento speciale del Salone del Mobile.Milano curato da Stefano Boeri in programma a fieramilano fino al 10 settembre, e di Homi, Il Salone degli Stili di Vita organizzato da Fiera Milano nei padiglioni fino all’8 settembre, rappresenta un momento importante per lo sviluppo della strategia di internazionalizzazione del settore del design che vede impegnata Fiera Milano come player di riferimento nella crescita del comparto in un paese dalle grandi potenzialità: Singapore.

Infatti, oggi, Fiera Milano, dmg events, Design Council Singapore, MP e Singapore Tourism Board, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, Manlio Di Stefano e del direttore generale ICE, Roberto Luongo, hanno firmato un MOU (Memorandum of Understanding) per l’organizzazione di FIND: Design Fair Asia.

L’obiettivo principale dell’accordo è quello di rendere FIND l’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento. Inoltre, la manifestazione – una volta consolidata – contribuirà al posizionamento di Singapore come hub di riferimento per eventi internazionali di tale portata nell’area del Sud-Est asiatico.

La prima edizione sarà in programma dal 22 al 24 settembre 2022 all’interno del “Sands Expo & Convention Centre” di Singapore. FIND (acronimo di Furniture, Interiors e Design) rappresenterà l’evento clou del palinsesto della Singapore Design Festival.

FIND sarà in formato ibrido: in presenza, ma anche in digitale. Un mix composto da padiglioni “tradizionali” in cui saranno esposte le nuove tendenze di brand celebri e di designer indipendenti e da una piattaforma digitale attiva 365 giorni l’anno. In fiera saranno previsti oltre 500 espositori e sono attese più di 15mila presenze tra influencer, decison maker legati al mondo del design e media internazionali.

“Con il lancio di Find, Fiera Milano continua a presidiare uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy nel mondo” dice Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “Debuttiamo con una nuova fiera dedicata all’arredo e al design nel Sud-Est asiatico, uno dei mercati più grandi del mondo e un’area strategica che ci consentirà di espandere ulteriormente il nostro business. Singapore rappresenta il perfetto gate d’ingresso per questa importante area geografica, non solo dal punto di vista delle infrastrutture della città e fieristiche di primario livello, ma anche per le opportunità di business per le nostre aziende italiane del settore. Un’operazione che rafforza la sinergia con dmg events, partner di riferimento per intraprendere iniziative di successo come questa”.

“Siamo tutti molto entusiasti di questo debutto a livello internazionale – dichiara Christopher Hudson, presidente di dmg events. “FIND intercetta una domanda in costante crescita nel mercato orientale legata al settore. Sono convinto che la manifestazione soddisferà pienamente le esigenze del pubblico asiatico. Singapore rappresenterà il perfetto hub con cui poter collegare l'Occidente all'Oriente e contribuire a catalizzare la crescita e la collaborazione creativa con i designer da tutto il mondo. FIND ha già stretto solide partnership globali che aprono la strada a un debutto davvero entusiasmante nel settembre 2022”.

Secondo Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri con delega alla promozione del Sistema Paese, “FIND è una piattaforma profondamente innovativa e come istituzioni la riteniamo un modello a cui guardare con particolare interesse. Parliamo di un approccio moderno che fa leva sulle eccellenze italiane del settore fieristico per stimolare nuovi mercati in aree lontane e non sempre facilmente raggiungibili dai nostri operatori. Un formato che peraltro è sicuramente replicabile in altri contesti e che siamo pronti a supportare con i nostri strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane”.