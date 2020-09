Fiera Milano, Marco Pacini nuovo direttore operativo

Marco Pacini ha assunto la posizione di direttore operativo di Fiera Milano. Cosi' in una nota dell'ente fieristico, in cui si precisa che Pacini mantiene anche la responsabilita' quale chief financial officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Le principali aree di responsabilita' del direttore operativo includono i servizi a organizzatori, espositori e visitatori, le attivita' di Fiera Milano Media, security e gestione dei quartieri fieristici, nonche' il procurement e i servizi Ict. Al direttore operativo riporteranno anche gli Affari Istituzionali, in coordinamento funzionale con il presidente del consiglio di amministrazione.