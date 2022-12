Fiera Milano: partnership strategiche con Netcomm e Anothereality

Fiera Milano ha siglato oggi due importanti accordi con Netcomm, digital hub italiano punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale, e con AnotheReality, realtà che si occupa di mondi immersivi declinando le nuove tecnologie in progetti creativi e innovativi. Le partnership hanno l’obiettivo di sviluppare una nuova piattaforma di eventi finalizzati a supportare il processo di trasformazione digitale delle aziende e ad approfondire il sempre più attuale tema del metaverso.

Questo nuovo appuntamento fieristico, negli spazi di Allianz MiCo il 15 e il 16 novembre 2023, sarà un evento unico nel suo genere che metterà in comunicazione le più importanti aziende leader nello sviluppo dei nuovi processi e delle innovazioni dei sistemi applicativi. L’appuntamento offrirà un approccio informativo a più strati, analizzando i temi e gli argomenti del futuro declinandoli su più livelli: dai più semplici ai più verticali. Con più di 400 relatori internazionali distribuiti su 9 palchi tematici, l’esperienza di visita negli spazi espositivi sarà un percorso caratterizzato da molti ingressi, una sorta di knowledge park a disposizione delle esigenze del visitatore.

Palermo (Fiera Milano): "Il metaverso può diventare motore di un cambiamento profondo"

“Le imprese ricorrono alla trasformazione digitale per cambiare i modelli di business tradizionali”, dice Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “Attraverso questo nuovo appuntamento fieristico vogliamo consentire alle imprese di cogliere le opportunità di business di un nuovo mondo ed essere loro partner nel processo di trasformazione digitale. Sarà un’immersione esperienziale in nuove conoscenze. Il metaverso è uno degli strumenti di transizione digitale al servizio delle aziende e può diventare il motore di un cambiamento profondo nel modo di lavorare, nel costruire la società e l’identità di tutti noi. Anche il mercato fieristico sta entrando in questo nuovo mondo: la realtà virtuale, la blockchain, il mercato NFT e gli e-sport sono sempre più presenti nelle nostre manifestazioni fieristiche rendendo l’esperienza di visita in fiera ancora più immersiva”.

Fiera Milano: una nuova Biz-Conf curata da Netcomm

Il nuovo evento sarà una Biz-Conf (Business Conference) curata da Netcomm e dedicata alle aziende che rappresentano gli utilizzatori finali delle tecnologie per attuare la trasformazione digitale e l’evoluzione del business. Obiettivo sarà coinvolgere efficacemente soprattutto figure professionali legate ai dipartimenti di supply chain, risorse umane, legale, amministrazione finanza e controllo, marketing, sales, ICT di società private e pubbliche. Proprio per queste ultime, la digitalizzazione rappresenta un percorso fondamentale strategico di sviluppo. Nel PNRR, infatti, circa 6,14 miliardi di euro sono destinati alla trasformazione della PA in chiave digitale. A questo appuntamento saranno affiancati AIXA Summit (intelligenza artificiale), SMXL (digital marketing) e Creating with Blockchain che affrontano verticalmente i temi strategici del settore.

Dichiara Roberto Liscia, Presidente di Netcomm: “Ci troviamo di fronte a un incredibile fenomeno di ridisegno dei processi aziendali spinti dalla trasformazione digitale. Netcomm da sempre supporta queste evoluzioni entrando nel merito di questa attività di cambiamento e rendendo concreto ed applicabile l’accesso al knowledge necessario alle piccole e medie imprese. Con la collaborazione con Fiera Milano puntiamo ad internazionalizzare questa visione, contribuendo a fare di Milano e dell’Italia un modello di approccio sistemico a questa trasformazione”.

Fiera Milano e la crescita del mercato del metaverso

La crescita del mercato del metaverso prevista per i prossimi anni potrà raggiungere un valore economico, stimato dall’analisi “The Corporate Hitchhiker’s Guide to the Metaverse”, pubblicata da Boston Consulting Group, tra i 250 e i 400 miliardi di dollari entro il 2025. Fiera Milano e AnotheReality si uniscono per realizzare la prima Conf-Tech (Technology Conference) italiana con una visione internazionale, che punta a diventare il riferimento per la community e a fornire alle imprese uno sguardo sulle potenzialità del metaverso. Lorenzo Cappannari, Ceo di AnotheReality, commenta: “C’è necessità in Europa di realizzare una Conf Tech sull’intero ecosistema del metaverso. Ci troviamo di fronte a una grande opportunità di sviluppo tecnologico e di nuove applicazioni da creare in tutti i settori dell’economia, in cui il design e la creatività potranno fare la differenza".

Capannari conclude: "Con Fiera Milano abbiamo ritenuto possibile lavorare insieme per costruire un evento unico nel suo genere, molto tecnico e specializzato, che possa diventare l’avanguardia di tutti coloro che guardano a questo tema in continuo sviluppo. C’è ancora molta tecnologia da sviluppare, dobbiamo far dialogare i sistemi e migliorare le esperienze: manca nel mercato un momento in cui affrontare concretamente questi temi e siamo convinti che Milano e Fiera Milano siano la scelta giusta”.