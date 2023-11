Fiera Milano: primi nove mesi del 2023 con ricavi in crescita del 10%

Fiera Milano ha chiuso i primi nove mesi 2023 con ricavi in crescita del 10% annuo a 177,8 milioni di euro. “La variazione positiva in termini di ricavi è principalmente collegata alla buona performance generale delle manifestazioni annuali, delle manifestazioni pluriennali per la presenza di Itma, la più grande Fiera mondiale delle tecnologie tessili e dell'abbigliamento, e di Plast, la mostra internazionale dedicata all'industria delle materie plastiche e della gomma”, si legge in una nota. SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE QUI

L’Ebitda si attesta a 56,2 milioni (+13%), mentre l’Ebit è pari a 17,8 milioni, in miglioramento del 27%. Il risultato netto nei nove mesi presenta un utile di 23,7 milioni, rispetto a un utile netto di 0,9 milioni di euro del 2022. L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2023, non comprensivo della lease liability Ifrs 16, presenta una disponibilità finanziaria netta di 61,5 milioni, rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 29,8 milioni al 31 dicembre 2022.

Fiera Milano: "Riteniamo di poter migliorare le precedenti stime"

“Nonostante lo scenario macroeconomico atteso per il breve periodo continui a presentare elementi di incertezza, alla luce degli ottimi risultati conseguiti nei primi nove mesi dell’anno”, si legge in una nota, “il gruppo ritiene di poter migliorare le precedenti stime” per la fine dell’anno. Per questo motivo i ricavi sono previsti nel range di 275-280 milioni di euro, l’Ebitda nel range di 85-90 milioni di euro (rispetto alla precedente previsione di 70-80 milioni di euro), la disponibilità finanziaria netta nel range di 55-60 milioni di euro (rispetto al valore registrato al 31/12/2022 pari a 29,8 milioni).