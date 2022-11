Fiera Milano, risultati al III trimestre in forte miglioramento

Il consiglio di amministrazione di Fiera Milano ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2022, con performance solide e in forte miglioramento rispetto ai primi nove mesi del 2021. Questi in pillole i risultati:

• Ricavi pari ad Euro 161,7 milioni, in crescita di Euro 121,8 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021

• EBITDA pari ad Euro 49,9 milioni, in miglioramento di Euro 56,9 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021

• EBIT pari ad Euro 14,1 milioni, in miglioramento di Euro 54,6 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021

• Risultato netto pari ad Euro 0,9 milioni, in miglioramento di Euro 25,1 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021

• Indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 161

• disponibilità finanziaria netta al 30 settembre 2022 pari a Euro 51,2 milioni, in miglioramento di Euro 3,7 milioni rispetto ad una disponibilità finanziaria netta di Euro 47,3 milioni al 31 dicembre 2021

• Upgrade della Guidance di Ebitda per l'esercizio 2022 nel range 50-55 milioni di euro

• Ottenuto Esg Rating dall'agenzia di rating Sustainanalytics che posiziona Fiera Milano nella seconda migliore classe di rating "Low Esg Risk"

• Avviato piano di buyback per il riacquisto di 410mila azioni proprie

Il comunicato integrale di Fiera Milano

Di seguito il comunicato integrale di Fiera Milano:

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano” e/o la “Società”),leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato indata odierna i risultati al 30 settembre 2022.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Luca Palermo, ha commentato: “Gli ottimirisultati realizzati nei primi nove mesi del 2022, rappresentano un importante segnale della ormai consolidata ripresadopo i difficili anni di pandemia. La continuità di business, a differenza di quanto è accaduto nel 2021, ci consente diporre delle basi solide per il futuro, ad iniziare dal 2023 che si presenta con un calendario ricco di appuntamentifieristici. Fiera Milano si sta dimostrando sempre più competitiva nel rafforzare la sua attrattività internazionale,giocando un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle aziende italiane all’estero e confermando Milano, e il suo polofieristico, come un hub internazionale in grado di offrire una piattaforma unica per ospitare eventi rilevanti di portatamondiale.

Penso a manifestazioni come Gastech, capace di valorizzare e accrescere l’impatto economico diretto sulnostro territorio, o ad appuntamenti internazionali come FIND che Fiera Milano ha organizzato per offrire la possibilitàalle nostre aziende di design di esportare in Asia uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy nel mondo. Sullabase delle informazioni disponibili e considerando i risultati molto positivi registrati nei primi nove mesi dell’anno, siain termini di considerevole partecipazione alle manifestazioni che di mantenimento dei livelli di pricing e volumiprevisti, Fiera Milano ha deciso di rivedere al rialzo il target di EBITDA per l’esercizio 2022 nel nuovo range di 50-55milioni di euro, superiore rispetto al range di 40-50 milioni di euro dichiarato a febbraio 2021 nel piano CONN.E.C.T.2025.

Accanto agli obiettivi economico-finanziari, continua l’impegno del Gruppo nello sviluppo di un modello dibusiness sempre più sostenibile. Abbiamo infatti avviato il percorso di misurazione dell’impronta carbonica dellenostre manifestazioni con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli eventi, in linea con la nostra adesione all’iniziativa internazionale Net Carbon Zero Events. Anche l’agenzia di rating ESG Sustainalytics ha valutatopositivamente l’impegno di Fiera Milano, posizionandola nella seconda migliore classe di rating “Low ESG Risk” ericonoscendo la capacità dell’azienda di gestire in maniera efficace i fattori ESG, con particolare apprezzamento perle politiche di corporate governance”

Fiera Milano: i risultati al 30 settembre 2022

Nei primi nove mesi del 2022 i Ricavi consolidati sono stati pari a Euro 161,7 milioni, in crescita di Euro 121,8milioni rispetto ai primi nove mesi del 2021.

Nel trimestre, i Ricavi consolidati pari a Euro 45,5 milioni, hanno registrato una crescita di Euro 10,2 milioni rispettoal terzo trimestre del 2021. Nei tre mesi di luglio, agosto e settembre, si sono svolte 17 manifestazioni fieristiche chehanno occupato in totale 318.820 metri quadrati di superficie espositiva rispetto ai 263.595 metri quadrati nel terzotrimestre 2021.