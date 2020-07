Fiera Milano: TUTTOFOOD si prepara a un'edizione sempre più internazionale

È il momento di guardare avanti. Molti analisti stimano che la ripresa potrebbe arrivare già a fine anno, ma tutti concordano che la vera ripartenza arriverà l’anno prossimo. TUTTOFOOD, la fiera dell’agroalimentare italiano e internazionale di qualità, sta già lavorando intensamente per preparare un’edizione 2021 – a fieramilano dal 17 al 20 maggio – che porterà in Italia espositori e buyer da tutto il mondo per confrontarsi su innovazione, futuro della filiera e strategie.

Verso un’edizione che conferma sempre più il ruolo chiave di TTF come hub internazionale

Già partite le iniziative per consolidare un vero e proprio network di relazioni dirette con i più importanti stakeholder del mercato: non solo lo scouting per incrementare il numero di hosted buyer da Paesi e aree di forte interesse quali Singapore, Giappone, USA ed Europa (Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi) ma anche una pianificazione per coinvolgere sempre più blogger, influencer e trend setter. Continua anche il focus su USA, Canada e Middle East con il coinvolgimento di associazioni e camere di commercio.

Una crescente internazionalità che si conferma anche tra gli espositori: a oggi oltre 550 i nomi già confermati, provenienti, tra gli altri, da Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Romania Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Taiwan, oltre che dall’Italia. Tra le novità spicca TUTTOFRUIT, l’area dedicata al fresco ortofrutticolo e le innovazioni della IV e V gamma, che valorizza i prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio. L’edizione 2021 punta inoltre su una crescita organica degli ultimi settori lanciati – TUTTOWINE, TUTTODIGITAL e TUTTOHEALTH – e su un consolidamento dei settori tradizionali

Con questa crescita, oltre che come vetrina del Made in Italy sui mercati globali, TUTTOFOOD si rafforza sempre più anche come hub dove le aziende internazionali possono incontrare i loro interlocutori in maniera qualificata, nel contesto di un ecosistema agroalimentare attento alla qualità, l’innovazione e la sicurezza alimentare come quello italiano.

Un partner per le aziende da qui al 2021

TUTTOFOOD 2021 sarà ancora di più anche un luogo dove parlare, vedere, toccare tutto ciò che riguarda l’innovazione in tema di tecnologia: app, food delivery, e-commerce, tracciabilità.

Evolution Plaza sarà l’arena per le più recenti e attuali soluzioni per la trasformazione digitale e sarà l’anima dell’area TUTTODIGITAL, che proporrà

iniziative tanto dai grandi player come da start-up innovative, accompagnate da best practice portate direttamente dagli espositori. Per la divulgazione dei contenuti digitali durante l’anno, la manifestazione si avvale anche del know-how del partner Netcomm, il consorzio italiano del commercio digitale.

Di grande rilievo anche lo spazio Innovation Area, che presenterà il nuovo concorso di TUTTOFOOD dedicato all’innovazione.

Ritorna anche la Retail Plaza, il palcoscenico dove si confrontano i protagonisti del mondo del Retail e della GDO portando le loro buone pratiche sulle ultime soluzioni e i nuovissimi trend, confrontandosi con il pubblico in sala. Il progetto si avvarrà di un coordinamento scientifico.

Fiera Milano Platform

L’hub di TUTTOFOOD viene rafforzato con il lancio di Fiera Milano Platform, una nuova piattaforma dedicata a tutta la community delle filiere di riferimento: espositori, visitatori, buyer, giornalisti, blogger e opinion leaders. Un sistema innovativo e integrato che, gradualmente, a partire da settembre, metterà ancora più al centro l’attenzione verso il network che ruota intorno a ogni appuntamento fieristico e renderà più agevole l’interazione tra compratori e aziende. Il progetto prevede un ecosistema di servizi: forte rafforzamento dei contenuti dei siti e social di manifestazione per raccontare al meglio attraverso immagini e testimonianze i trend e prodotti, una sinergia tra incontri fisici e digitali (webinar in primis), la produzione di cataloghi ridisegnati per la presentazione e la vendita dei prodotti. Inoltre, sarà presente una mappa digitale della manifestazione in grado di consentire la fruizione da remoto, e trattative dirette e in tempo reale. L’esperienza dei giorni di manifestazioni diviene ‘phigital’, ibrida, fino alla realizzazione di nuovi formati contemporaneamente digitali e in presenza di pubblico.

Tra gli interventi strutturali nello spazio fisico del quartiere espositivo, attraverso l’utilizzo di touch point multipli basati su nuove tecnologie (IoT, Data analytics, Cloud, Mobile App), Fiera Milano si è dotata di una serie di strumenti tra cui: un’infrastruttura composta da 80 ledwall ad alta risoluzione e adattabili ad una grande varietà di tipologie di infotainment, che verrà lanciata nel mese di settembre nel quartiere di Rho; una heatmap che permetterà una geolocalizzazione all’interno del quartiere, una mappa che monitora flussi e percorsi i nei padiglioni per una migliore interazione tra buyer ed espositore; una nuova app di quartiere (con il nuovo sistema di wayfinding, di fast track, di prenotazione parcheggi e di ristorazione).

Supporto alle PMI

Tra i nuovi servizi offerti Fiera Milano rende più agile l’accesso al credito per le aziende espositrici, aiutandole nel pratiche di finanziamento legate alla partecipazione.

Infatti, al fine di supportare concretamente le PMI e favorire la loro partecipazione a manifestazioni fieristiche quali TUTTOFOOD, Fiera Milano ha siglato accordi con alcuni istituti di credito (Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, Intesa Sanpaolo), con la società finanziaria BCC Lease (Gruppo Credito Cooperativo), oltre ad altri in fase di finalizzazione.

In particolare, le imprese verranno anche supportate nella fase di istruttoria, e Fiera Milano rimborserà (totalmente o in parte) le quote degli interessi maturati sul finanziamento stesso.

Sinergia con MEAT-TECH: integrazione filiere meat, seafood e dairy con il meglio della tecnologia.

Per l’edizione 2021 altro grande valore aggiunto – che solo TUTTOFOOD può offrire– sarà la contemporaneità con la terza edizione di MEAT-TECH, la fiera di IPACK-IMA dedicata alle soluzioni di processing e packaging per l’industria delle carni, dei derivati e dei piatti pronti. Un progetto unico nel panorama europeo che integra l’offerta fieristica delle filiere Meat, Seafood e Dairy, settori storici di TUTTOFOOD, con il meglio delle tecnologie e soluzioni di processo e confezionamento. Rafforzando ulteriormente l’ottica di filiera che da sempre caratterizza TUTTOFOOD, la contemporaneità moltiplicherà le occasioni di incontro e le opportunità di business sia per gli espositori di TUTTOFOOD, che sono anche acquirenti delle tecnologie di processing e packaging, sia per gli operatori presenti a MEAT-TECH.

TUTTOFOOD è la fiera agroalimentare con l’offerta merceologica più completa in Italia, che abbraccia tutte le filiere del Food & Bevarage. Passando dai settori tradizionali quali carni e salumi, latte e latticini, multiprodotto, dolce, olio, bevande o pasta negli anni TUTTOFOOD ha saputo diventare un punto di riferimento anche per il surgelato e l’ittico fino ad arrivare a nuovi settori come il salutistico, vini, digitale e, nella prossima edizione, anche fresco ortofrutticolo e IV e V gamma. È ospitata a fieramilano, il polo fieristico logisticamente e tecnologicamente più avanzato, in grado di supportare al meglio l’incontro tra domanda e offerta

TUTTOFOOD 2019 ha visto la partecipazione di 3.079 brand, dei quali il 16% internazionali da 43 Paesi. I visitatori professionali nel 2019 sono stati 82.551, dei quali il 23% esteri da 143 Paesi.

A TUTTOFOOD 2021 saranno presenti i seguenti settori:

TUTTOFROZEN; TUTTOSEAFOOD; TUTTOPASTA; TUTTOGROCERY; TUTTOOIL; TUTTODAIRY; TUTTOMEAT; TUTTOHEALTH; TUTTOFRUIT; TUTTODRINK; TUTTOSWEET; TUTTOWINE; TUTTODIGITAL; TUTTOWORLD.

Per ulteriori informazioni: www.tuttofood.it, @TuttoFoodMilano.