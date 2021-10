Fondazione Fiera, una mostra 'storica' a World Routes '21

Highways to the sky, highways to Italy – La rinascita di un Paese e il Boom economico attraverso l’aeronautica e l’industria dei motori alla Fiera di Milano è il titolo della mostra curata da Paolo Bricco (storico della Cultura d’Impresa) e Andrea Lovati (Responsabile Archivio Storico Fondazione Fiera Milano) per la quale Fondazione Fiera Milano – in occasione dell’edizione 2021 di World Routes - ha selezionato dal suo imponente patrimonio archivistico che costituisce uno dei principali giacimenti iconografici e documentali della storia del Paese una preziosa selezione di venti immagini.

Scatti che ritraggono manifestazioni organizzate alla Fiera Campionaria di Milano fra il 1945 e il 1965, suddivise in due percorsi che si completano a vicenda; le prime dieci riguardano gli aerei e gli elicotteri, fino alle suggestioni dei primi viaggi spaziali; le altre dieci sono relative alle automobili e alle moto, ai trattori e ai treni.

Il mosaico che si compone evidenzia la centralità che soprattutto l’industria aeronautica, quella appunto delle “strade del cielo”, e l’industria della mobilità in generale hanno avuto in un passaggio storico fondamentale per l’Italia, l’Europa e il Mondo: il Secondo dopoguerra, che nel nostro Paese ha dato vita alla Ricostruzione e al Boom economico.

Un periodo storico, compreso fra la fine della Seconda guerra mondiale nel 1945 e la prima metà degli anni Sessanta, di grande vitalità per tutti gli italiani, desiderosi di crescere e di lavorare, di assaggiare il benessere e di sperimentare lo sviluppo.

Nei padiglioni della Fiera di Milano, nel periodo aureo della Ricostruzione e del Boom economico il sistema industriale nazionale può mettere in mostra le sue competenze e le sue innovazioni: da Agusta a Fiat Aviazione, dalla Nardi alla Breda, dalla Alfa Romeo alla Piaggio, dalla Moto Guzzi alla Ferrari, dalla Landini Trattori all’Alitalia. Gli aeroplani e gli elicotteri, i treni e i trattori, le motociclette e le auto.

In un periodo come il Secondo dopoguerra, che con la sua miscela di dolori e di voglia di ripartire assomiglia in qualche misura all’attuale passaggio funestato negli ultimi due anni dal Coronavirus e ora caratterizzato dal desiderio di ripresa di ogni attività umana ed economica, decine di migliaia di italiani accorrono ogni settimana alla Fiera Campionaria: sognano di salire su un aeroplano o su un elicottero, su una motocicletta o su una automobile da corsa, per lasciarsi alle spalle il passato e, soprattutto, per andare incontro al futuro.

Un sogno, un desiderio, che accomuna migliaia di persone comuni. Ma anche industriali e capi di Stato (Luigi Einaudi), diplomatici (l’ambasciatrice americana Clare Boothe Luce), futuri pontefici (G. B. Montini, poi Papa Paolo VI°) e donne della politica internazionale (la first lady dell’Argentina, Evita Perón).

Un percorso ragionato di venti immagini storiche, che idealmente rappresentano una piccola biografia della nostra Nazione in uno dei tanti momenti di ripartenza della propria storia.

