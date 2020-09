Food Re-volution: TUTTOFOOD porta la sua expertise nel nuovo Netcomm Forum

Dopo la crescita durante il lockdown, anche il Food diventerà finalmente protagonista del commercio digitale? L’approccio di successo del Fashion al commercio digitale è ‘esportabile’ anche nel Food? Come si coniugano fisico e digitale nei nuovi formati phygital?

Sono solo alcuni degli interrogativi a cui cercherà di rispondere l’edizione 2020 del Netcomm Forum, l’evento di riferimento in Italia per il commercio digitale che vede partner TUTTOFOOD e Fiera Milano. E che in questa fase di continua evoluzione, avrà un sapore tutto particolare. Dati, trend, casi, testimonianze, esperti e tavole rotonde si ampleranno infatti a due giornate, il 7-8 ottobre, in un incontro dall’inedito duplice formato all’insegna del tema From Fashion re-design to Food re-volution.

Il Food sarà protagonista assoluto della seconda giornata, anche grazie al contributo di TUTTOFOOD e Fiera Milano: grazie al dialogo e confronto costante con tutti gli stakeholder delle filiere attrarverso l’ecosistema multisettore della manifestazione, TUTTOFOOD e Fiera Milano proporranno una visione ‘sul campo’ delle evoluzioni più attuali del settore.

Il confinamento ha infatti dato un impulso particolare proprio al Food & Grocery: secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano, ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro, con un boom del +56%. In generale, l’emergenza ha fatto conoscere gli acquisti online a molti che non li utilizzavano. Sempre secondo l’Osservatorio, scorso a fine 2020 l’incremento delle vendite digitali sarà di oltre un quarto – +26% – rispetto all’anno scorso, portando la spesa a ben 22,7 miliardi.

Netcomm Forum raddoppia, quindi, per ri-pensare, ri-disegnare, ri-utilizzare, ri-comporre ogni elemento di relazione con il cliente e delle filiere.

Dall’omnicanalità ai nuovi modelli ibridi e al proximity e-commerce. La nuova centralità dei servizi e i nuovi ruoli dei negozi. Il live streaming come nuovo linguaggio universale che ridisegna l’e-commerce, il commercio, il lavoro, le relazioni. I canali, le tecnologie e il marketing digitali al centro di ogni progetto, in ogni settore nel B2C e nel B2B. Due giorni per apprendere, discutere e ri-progettare le proprie strategie digitali e distributive.

Nella conferenza plenaria di avvio, tra i keynote speech, di interesse l’intervento di Giuseppe Di Martino, AD pastificio Di Martino, sul tema “La pasta: da commodity a prodotto ispirazionale”.

Un’intera giornata per parlare del Food di domani

L’8 ottobre sarà la giornata dedicata alla Food Re-volution. Il Food & Grocery e-commerce si è arricchito in pochi mesi di molti nuovi modelli di servizio, inventati sia dalle grandi insegne e brand sia dai singoli negozianti. Nei keynote speech, Roberto Liscia – Presidente, Netcomm ed Executive Board Member, Ecommerce Europe risponderà a domande quali: il nuovo scenario cambierà le traiettorie di sviluppo che erano in fase di consolidamento? Quali servizi, quali modelli e quali piattaforme si imporranno? Come cambia il ruolo dei Food Brand e dei Food Retailer nel nuovo scenario?

Paola Sarco, Exhibition Manager di TUTTOFOOD, parlerà invece della trasformazione che stanno vivendo le fiere organizzate da Fiera Milano, in particolare il modello TUTTOFOOD, spostandosi sempre più verso un modello di piattaforma che non solo favorisce l’incontro tra domanda e offerta durante la mostra, ma diventa un vero e proprio partner che supporta gli attori del comparto nello sviluppo del loro business, con un’attenzione particolare all’internazionalizzazione. Un focus sarà dedicato a come TUTTOFOOD si propone quale hub per l’innovazione dell’agroalimentare nel 2021 con novità come Fiera Milano Platform, la nuova piattaforma dedicata a tutta la community delle filiere di riferimento – espositori, visitatori, buyer, giornalisti, blogger e opinion leader –, con il supporto alle PMI per l’accesso ai finanziamenti e grazie alla complementarità con Meat-Tech, la fiera di Ipack Ima dedicata al processing e packaging per i settori carne e piatti pronti.

Ad animare la giornata dell'8 ottobre ci sarà inoltre un ricco calendario di appuntamenti e tavole rotonde per approfondire a 360° il tema della "Food re-volution". In scaletta focus sui nuovi comportamenti di acquisto del Food & Grocery, interventi dedicati ai nuovi canali e linguaggi digitali quali video streaming ed e-commerce, sicurezza e sostenibilità delle filiere, innovazioni per il marketing digitale. In particolare si segnala nella sezione INNOVATION ROUNDTABLE FOOD gli incontri a cura di TUTTOFOOD dal titolo “Video Streaming, e-commerce, nuovi linguaggi e rapporti digitali”, e INNOVATION ROUNDTABLE/WORKSHOP FOOD moderato da Giulio Finzi, Senior Partner Netcomm Services che vede tra i relatori Giada Zhang, CEO, Mulan Group.