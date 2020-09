Imprese, lo studio di Fondazione Fiera Milano: Pil -10,8% nel 2020

Il modello di stima del Pil elaborato da The European House - Ambrosetti prevede una contrazione pari a -10,8% per l'anno 2020, con una forbice previsionale tra -7,8% e -13,8%. Per il settore manifatturiero l'impatto stimato per l'anno 2020 e' pari a -21,4%. E' quanto emerge dallo studio strategico sul futuro dell'industria italiana predisposto da The European House - Ambrosetti per Fondazione Fiera Milano e presentato durante una conferenza stampa al Forum Ambrosetti a Cernobbio. La situazione di crisi attuale legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 rappresenta uno di quegli eventi rari e non previsti che "esercitano un impatto drammatico - e' evidenziato - di tipo sistemico e senza precedenti, che ha sconvolto profondamente l'Italia, l'Europa e il resto del mondo, mettendo a dura prova i sistemi sanitari e previdenziali, la societa', l'economia e il modo di vivere e lavorare insieme". "Si tratta del primo shock esogeno, dopo la crisi petrolifera del 1979, che coinvolge sia "domanda sia offerta. La situazione attesa per l'Italia e' allarmante"

Fiere, Pazzali: "In Italia calo del 67,5%"

"Il sistema fieristico mondiale è calato e calerà del 60%. Il sistema italiano del 67,5%, per cui di fatto il sistema fieristico perderà un valore molto importante, quasi 500 milioni di euro". A rappresentare le perdite dopo la pandemia da Covid 19 il presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, durante la presentazione dello studio nell'ambito della 46esima edizione del forum. Pazzali, che non ha quantificato le perdite di Fiera Milano, ha ricordato che dopo lo stop imposto dal lockdown si riprenderà con le attività fieristiche "l'8 settembre con Milano Unica, poi la moda il 20. Quasi 17 fiere fino a fine anno. Saranno fiere più piccole e la dimensione delle visite inferiore specialmente per gli stranieri. Stiamo lavorando con ministero degli Esteri per tavoli sanitari per buyer ed espositori stranieri". "Quello che voglio dare io è un contributo di ottimismo sperando che il Covid non peggiori" ha aggiunto precisando poi che "non è stata cancellata nessuna fiera nel 2021, anzi il calendario è anche fin troppo folto".

Le manifestazioni di Fiera Milano hanno generato 46,5 miliardi di euro nel 2019

Le oltre 50 manifestazioni realizzate da Fiera Milano nel 2019 hanno generato 46,5 miliardi di euro di ricavi per le aziende espositrici italiane e 17,5 miliardi di euro di export. Lo afferma uno studio realizzato da The European House Ambrosetti presentato oggi a Cernobbio, che fa il punto sulle manifestazioni milanesi a cui prendono parte quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori. Le vendite realizzate nelle manifestazioni di Fiera Milano innescano cosi' un moltiplicatore di 3,1: per ogni euro di valore aggiunto realizzato dalle aziende espositrici per effetto delle vendite generate grazie alla partecipazione alla Fiera, si generano ulteriori 2,1 euro nell'intera economia grazie all'attivazione delle filiere a monte e dei consumi. Il contributo totale al PIL generato dalle "vendite fieristiche" e' pari a 53,7 miliardi di Euro, equivalente al 3% del Pil nel 2019. "Il Sistema Fieristico italiano puo' avere un ruolo cruciale nel sostenere la nuova narrazione del sistema-Paese e delle sue produzioni guida, quale aggregatore delle eccellenze del Paese e espressione della nuova immagine-Paese", dichiara Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano. "Questi dati fanno capire che la fiera e' uno strumento potentissimo di politica industriale, ed e' anche un esempio di rapporto pubblico-privato che funziona".

Il coronavirus impattera sulla 'guerra fredda tecnologica'

Il coronavirus impattera' soprattutto sul fronte della 'guerra fredda tecnologica' tra Stati Uniti e Cina. Ne sono convinti gli imprenditori che partecipano alla 46esima edizione del Forum di Cernobbio. Nello specifico, partecipando al tradizionale 'televoto' promosso da The European House - Ambrosetti, il 46,9% dei 100 imprenditori top manager presenti a Villa d'Este ritiene che a livello globale l'impatto maggiore provocato dall'emergenza Covid-19 sara' l'acuirsi della guerra fredda tecnologica fra Stati Uniti e Cina, seguita dalle crescenti tensioni fra India e Cina in Asia (30,6%) e dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti (20,4%). Il Covid-19 ha evidenziato inoltre, non solo in Italia, un nuovo ruolo dello Stato nell'economia, molto piu' presente: per il 46,9% dei partecipanti al televoto questo e' un fenomeno destinato a rimanere ma non ad aumentare; er il 30,6%, invece, verra' intensificato nei prossimi mesi, mentre il 20,4% lo reputa un fenomeno di breve periodo e temporaneo.

Gestione dell'emergenza: Italia seconda a livello mondiale

L'Italia si e' distinta a livello mondiale nella gestione dell'emergenza sanitaria, superata solo da un Paese, la Germania. E' il parere espresso da 100 imprenditori e top manager riuniti a Villa d'Este a Cernobbio (Como) per la 46esima edizione del Forum Ambosetti. Ebbene, rispondendo alla domanda su quali siano i Paesi che hanno meglio gestito l'emergenza sanitaria, gli intervistati hanno risposto collocando l'Italia al secondo posto (30%), preceduta solo dalla Germania (36,4%), mentre la Cina viene indicata dal 23,4% di loro