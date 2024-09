Olimpiadi, Pazzali (Fiera Milano): "Pista di skating, tempi rispettati"

"La riconversione degli spazi non e' proprio una riconversione nel senso che quel padiglione e' funzionante, proprio ieri e' stato il primo giorno in cui abbiamo pulito la smobilitazione di una grande fiera e a breve faremo la fiera della moto proprio in quegli spazi. Quindi continuera' a essere uno spazio fieristico. Nel calendario negativo, cioe' quando non ci saranno le fiere, sara' possibile fare concerti, convegni, eventi sportivi. Credo che questo sara' il futuro di Fiera Milano che e' gia' iniziato qualche anno fa". Lo ha detto il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali a proposito dei padiglioni che ospiteranno la pista di speed skating alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Consegna prevista per l'1 agosto 2025

"I tempi sono rispettati - ha ricordato Pazzali - abbiamo un leggero anticipo per cui pensiamo di finire i lavori nel primo trimestre del 2025 e la consegna e' prevista per il 1 agosto del 2025".