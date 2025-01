Finanziamento illecito, archiviato l'ex senatore della Lega Siri

La gip di Milano, Sonia Mancini, ha archiviato in accoglimento della richiesta della procura, l'indagine nei confronti dell'ex senatore della Lega, Armando Siri, oggi consigliere del vicepremier Matteo Salvini, indagato per dei presunti episodi di finanziamento illecito legati due prestiti senza garanzie erogati dalla Banca commerciale agricola di San Marino a lui e a una societa' TF holding, a lui riconducibile, da 750 mila euro e 600 mila erano stati rilevati dall'Aif, l'Agenzia di informazione finanziaria della Bankitalia. L'inchiesta, coordinata all'epoca dai pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro (ora in servizio all'Eppo), era stata definita nel giugno del 2021 con l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. A distanza di due anni, nel giugno del 2024, il pm Nicola Rossato, che nel frattempo aveva ereditato il fascicolo, si era deciso per la richiesta di archiviazione.