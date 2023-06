Food and Wine Experience

VENERDI’ 16 GIUGNO

Nello splendido giardino di ARIA CLUB, GLOBO COMMUNICATION inaugura l’aperitivo gourmet FOOD &WINE EXPERIENCE

Format di successo dedicato al gusto e al sapore che festeggia la sua terza edizione

Protagonisti saranno aziende vitivinicole e gastronomiche d’eccellenza Made in Italy, che daranno appuntamento al pubblico e agli esperti per accompagnarli in un vero e proprio percorso enogastronomico.

SARA’ UN’ESPERIENZA ESCLUSIVA, LUXURY STYLE, DA VIVERE NEL LOCALE DI TENDENZA DI MILANO

ARIA CLUB elegante cornice degli eventi glamour e di prestigio, è il punto di ritrovo di influencer, celebrities, opinion leader, personaggi dello spettacolo, stilisti e fashion addicted.

La splendida struttura è situata nella verde ed elegante zona San Siro,m tra l’Ippodromo e il maestoso Cavallo di Leonardo da Vinci

Arredi di design, mise en place altamente sofisticati, tra zone lounge, privè, bar e ristorante, rendono il dehor unico e spettacolare.

L’evento “FOOD & WINE EXPERIENCE” avrà inizio alle ore 19:30 sino alle 22:30

Con ricchissimo buffet, musica e cocktail di altissima qualità.

IL 16 LE GUEST STAR DELLA SERATA SARANNO

TENUTA AGRILAT E DREAM PROSECCO GOLD SUPERIOR

Alle ore 23:00 si apriranno le danze con la selezione musicale di DJ internazionali

L’evento gourmet dedicato ai palati più esigenti

DOMENICA 18 GIUGNO

In occasione della Fashion Week

Ospiterà il party ufficiale di MODELS MILANO

Un evento organizzato da GLOBO COMMUNICATION

Dress Code COCKTAIL PARTY

Live performances LAJOUNG, ALESSANDRO EGGER; il loro ultimo singolo “UN FILM” e “ICEBERG” realizzato insieme nel 2018, Laioung proseguirà con un paio di suoi brani inediti.

LIL CR si esibirà con il suo ultimo singolo “CUORE RINCHIUSO” e col brano “MILAN SCAMMER”

E’ un modello e giovane cantante trap, ma anche un’ atleta, secondo in Italia under 20 in Nazionale di salto ad ostacoli .

DJ SET LUCA COBELLI, Modello, DJ . Recentemente come modello ha preso parte a diverse sfilate a pubblicità in particolare per Dolce e Gabbana.

DJ PAVEL PASHA ARIA CLUB DJ Resident

Saranno 100 i modelli presenti

SPONSORED BY DREAM PROSECCO GOLD SUPERIOR

