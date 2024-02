Alga spirulina, proprietà e benefici. Per la Fao è un super food

L'alga spirulina viene proposta in diversi formati e nasce nei laghi salati africani e messicani

L'alga spirulina da molti è considerata solo un colorante ma in realtà per la FAO, l'organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, è considerata addirittura un super food. Le sue proprietà sono infatti ben note, come il fatto che ha contenuto proteico tre volte superiore a una bistecca con l'aggiunta di vitamine e sali minerali.

L'alga spirulina è di colore azzurro e cresce nei laghi salati africani e messicani e in alcuni specchi d'acqua dolce. Oggi viene proposta sotto forma di compresse, fiocchi, fonte di vitamina B12 e proteine e polvere. L'essicazione è un passaggio fondamentale per mantenere le caratteristiche organolettiche del prodotto.

Interrogato da Gambero Rosso il professore Marco Tredici, che ha presieduto la prima assemblea dei soci dell’Aisam (’Associazione italiana per lo Studio e le Applicazioni delle microalghe) sottolinea che prima di coltivarla bisogna accertarsi che si tratti di un ceppo ammesso come alimento e che la coltura deve avvenire in ambienti controllati dal punto di vista chimico e biologico e non all'aperto.