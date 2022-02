Colesterolo alto e diabete: l'arma segreta per combattere entrambi

Colesterolo alto: alga spirulina può aiutare a smaltire i grassi "cattivi" nel sangue e in ottica diabete a controllare la glicemia

Il colesterolo alto è un problema che secondo le ultime stime riguarda quasi il 38% della popolazione italiana. Si comincia a parlare di colesterolo alto quando le concentrazioni grassi "cattivi" (colesterolo LDL) superano i 240 mg/dl. Sopra questa soglia è possibile che si formino nelle arterie delle placche che riducono la capacità di trasporto del sangue da parte del sistema cardiocircolatorio. Ciò aumenta sensibilmente il rischio di malattie gravi come infarto ed ictus.

La prevenzione passa soprattutto dalla dieta (associata all'esercizio fisico quotidiano) e per combattere il colesterolo alto sembra sia stata scoperta una nuova arma che per le sue caratteristiche sembra sia adatta a regolare i livelli di glicemia in chi soffre di diabete. Stiamo parlando dell'alga spirulina.

Colesterolo alto: alga spirulina

L'alga spirulina non è propriamente un'alga ma un cianobatterio. Solitamente viene venduta sotto forma di polvere o capsule. Questo alimento è ricco di vitamine del gruppo B, ferro, rame, beta-carotene e Omega 3. Stando a uno studio pubblicato sul Journal Of Medicinal Food, l'alga spirulina favorisce la diminuzione del colesterolo LDL e contemporeamente stimola la produzione di quello "buono" (colesterolo HDL). Non solo, una ricerca pubblicata sul Journal of Diabetes & Metabolic Disorders confermerebbe il potere dell'alga di controllare i trigliceridi con effetti benefici per i malati di diabete.

Il primo studio ha riguardato 25 volontari con diabete tipo 2 a cui sono stati somministrati 2 g di alga spirulina al giorno per 2 mesi. In molti casi è stato registrato una diminuzione del tasso di glicemia dopo i pasti, risultato confermato anche dalla seconda ricerca.

Alga spirulina, come si assume

L'alga spirulina si può consumare all'interno di frullati di frutta secca o in abbinamento a yogurt e kefir o come condimento per le insalte. Prima di inserirla nella propria dieta però, in particolare per chi soffre di diabete, è sempre opportuno rivolgersi a un medico o nutrizionista per ottenere un parere professionale su quale sia il miglior regime alimentare da seguire in base alle necessità del proprio unico organismo.

Leggi anche:

Colesterolo alto, quanto tempo per abbassarlo? Ecco la risposta

Colesterolo alto, i migliori integratori: ecco la classifica

Colesterolo alto: ecco 7 formaggi a cui puoi non rinunciare

Colesterolo alto e piedi: 3 sintomi da non sottovalutare