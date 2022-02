Colesterolo alto, i migliori integratori: ecco la classifica

Colesterolo alto, miglior integratore: ecco i prodotti naturali più utili per chi soffre di questa patologia

Chi soffre di colesterolo alto nonostante i propri sforzi può non riuscire a controllare i livelli di grassi "cattivi" nel sangue, che aumentano il rischio di malattie cardiovascolari piuttosto seri come infarto e ictus. Fermo restando che nei casi gravi è sempre opportuno assumere i farmaci prescritti dal medico, gli integratori naturali possono essere una soluzione semplice, economica ed efficace come supporto alla dieta per combattere il colesterolo alto.

Colesterolo alto, miglior integratore: la classifica per il 2022

Gli integratori naturali sono un ottimo supporto alla dieta per chi soffre di colesterolo alto e per lo più sono basati su prodotti come riso rosso fermentato, acidi grassi omega 3, aglio, soia e fibre. Questi prodotti aiutano i ridurre i livelli di colesterolo LDL (cattivo) e incrementare quelli della variante HDL (buono) e a combattere i sintomi del colesterolo alto come cefalea e crampi. Alcuni prodotti sono più indicati di altri sia per le loro caratteristiche organolettiche sia per rapporto qualità prezzo.

La classifica dei colesterolo alto miglior integratore comprende:

Armolipid Plus

Riso Rosso Zenement

Liposan Salugea

Riso Rosso Plus

Zerocol

Farostin

Mela Annurca Giubileo

Cardiol Forte

Riso Rosso Dulàc

Glicem Stop

Qual è il dosaggio indicato per il colesterolo alto miglior integratore? L'obiettivo è quello di ridurre i grassi "cattivi" del sangue al di sotto della soglia dei 200 mg/dl ma è opportuno non superare le dosi consigliate sulla confezione.

Prima di modificare la propria dieta è sempre consigliabile rivolgersi prima a un medico, nutrizionista o dietologo per evitare di incorrere in ulteriori problemi di salute e ricevere consigli utili per seguire un regime alimentare che possa essere davvero utile al proprio organismo.

