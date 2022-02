Colesterolo alto, quanto tempo per abbassarlo? Ecco la risposta

Colesterolo alto, quanto tempo per abbassarlo? Associando ai farmaci un corretto stile di vita non si dovrà aspettare molto per vedere i primi effetti positivi

Si parla di colesterolo alto quando i livelli di grassi "cattivi" nel sangue o colesterolo LDL superano i 200 milligrammi per decilitro (mg / dl). Un eccesso di lipidi nel flusso circolatorio può provocare la formazione di placche nelle arterie (aterosclerosi) che aumentano sensibilmente il rischio di malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Esistono diversi strumenti per combattere il colesterolo alto e alcuni più di altri sono efficaci e veloci per abbassarlo.

Colesterolo alto, quanto tempo per abbassarlo?

Il metodo più rapido per ridurre il colesterolo alto è quello di assumere appositi farmaci come le statine, che possono essere prescritte anche dal medico di base e che secondo alcuni studi riducono il rischio di tumore alla prostata. I tempi per vedere i primi effetti positivi sono di poche settimane e l'entità della riduzione è nettamente superiore a quella che si sperimenta cambiando stile di vita.

Gli esperti comunque consigliano di associare ai farmaci anche alcune abitudini più salutari. La prima cosa è eliminare fumo e l'assunzione eccessiva di alcolici. Altrettanto importante la dieta. Dalla tavola bisogna cancellare prodotti ricchi di grassi come carne rossa, latticini non magri, uova e prodotti confezionati "junk food". L'assunzione di grassi saturi non dovrebbe superare il 5-6% dell'apporto calorico giornaliero. Al contrario si consiglia di seguire una dieta vegetariana. Uno studio pubblicato si Nutrition Reviews afferma che chi segue un regime alimentare basato solo su frutta e verdura può ridurre i livelli di colesterolo alto del 28,6% in appena 4 settimane. Alimenti particolarmente adatti allo scopo sarebbero le verdure ricche di fibre e steroli o fonti proteiche come noci e soia.

Alla dieta si deve poi associare anche esercizio fisico giornaliero, che riduce il grasso in eccesso e migliora la salute del cuore.

