Allarme sgombro in scatola, ecco perché può far male. Le marche da evitare

Allarme sgombro in scatola, ecco perché può far male

Lo sgombro in scatola è uno degli alimenti che tutti conservano a casa perchè si può utilizzare in qualsiasi momento per confezionare piatti importanti in pochissimo tempo. Lo sgombro in scatola si può comprare al supermercato e per mangiarlo non c’è bisogno di doverlo prima pulire, come accade con quello fresco, per avere un piatto pronto anche dopo alcune ore.

Come riporta il sito Cefalunews, però, lo sgombro in scatola può far male, se non si acquista un prodotto di qualità. Cosa che avviene solo se si sa leggere bene l’etichetta che si trova fuori dalla sua confezione. Il problema si ha soprattutto dopo avere aperto la scatoletta e lasciato lo sgombro per qualche ora a temperature al di sopra dei 20°. In questi casi lo sgombro produce grandi quantità tossiche di istamina che provocano la cosiddetta sindrome sgombroide.

I sintomi della sindrome sgombroide sono mal di testa, bruciore in bocca, congiuntive arrossate, nausea, orticaria, diarrea, vomito e crampi addominali. Per evitare che lo sgombro nel barattolo faccia male bisogna sempre stare attenti a come si conserva perchè non ci sono molti problemi fino a quando resta nella scatoletta ma si trasforma fino a diventare pericolo quando lo mettiamo nel piatto se non viene consumato subito. Molto importante poi è acquistare uno sgombro di qualità che è possibile capire da alcune informazioni che si trovano nell’etichetta.

Concludendo non bisogna mai acquistare la marca di sgombro in scatola che non dice nell’etichetta dove è stato pescato lo sgombro e dove è stato messo nelle scatolette. In assenza di questa informazione si può ipotizzare che lo sgombro possa provenire da mari inquinati o peggio da zone dove non andava catturato. Non va acquistato nemmeno la marca di sgombro conservato in olio di pessima qualità perchè in questi casi purtroppo si perdono molte delle proprietà salutari di questo buon pesce.