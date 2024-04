Allergeni non dichiarati in etichetta: ritirati dal mercato noodles istantanei importati dalla Cina. L'allarme del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di noodles istantanei (tagliatelle al manzo con cavolo sottaceto Laotan) a marchio Maestro Kong provenienti dalla Cina. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza dell’allergene uovo non dichiarata in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 117 grammi con il numero di lotto 231012 120917 e il termine minimo di conservazione (TMC) 11/04/2024.

L’avviso di richiamo diffuso dal Ministero non specifica l’azienda produttrice, né lo stabilimento di produzione: la confezione è in caratteri cinesi con etichettatura adesiva in italiano sul retro (vedi foto sotto). I noodles richiamati sono distribuiti in Italia dall’azienda CM Foodmarket Srl di via Cesare Lombroso 54, a Milano.