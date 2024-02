Anche il vino analcolico avrà un suo premio di prestigio

Al Concours Mondial de Bruxelles (CMB) all'interno della categoria "Rivelazione Internazionale" ci sarà un premio per il vino analcolico o a bassa gradazione

Per l'edizione 2024 del Concours Mondial de Bruxelles (CMB) ci sarà anche un premio dedicato al miglior vino a bassa gradazione o analcolico. Il trofeo verrà assegnato in occasione della della Sessione Vini Rossi e Bianchi che si terrà a Guanajuato, in Messico, dal 7 al 9 giugno mentre il vincitore verrà annunciato il successivo 19 giugno. Il premio, come sottolinea il Gambero Rosso, rientra nella categoria “Rivelazione Internazionale” e si aggiungerà a quelle già previste (Vini Rossi,Vini Bianchi, Vini boisé e biologici).

In realtà la categoria no-low è stata introdotto la prma prime volta nel 2020 e giudicata da una giuria speciale. "Abbiamo già incluso vini a bassa gradazione alcolica e analcolici nelle precedenti edizioni del CMB. - spiega Thomas Costenoble, Direttore del CMB - Ma con la partecipazione di un numero sempre maggiore di produttori no-low, abbiamo deciso di dedicare loro un trofeo speciale. Verranno inoltre selezionati dei degustatori specializzati per giudicare al meglio questa categoria di vini alla cieca”.

La novità introdotta dal CMB riflette l'evoluzione del mercato, con una crescita delle richieste di vino poco alcolico o analcolico, in particolare tra i giovani. Stando ai dati dell'International Wine and Spirits Research (IWSR) il consumo di bevande no e low alcol in 10 paesi (Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Sud Africa, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti) è cresciuto del +5% in volume nel 2023 si prevede una crescita ulteriore del 6% entro il 2027. Il giro d'affari è di oltre 13 miliardi di dollari.