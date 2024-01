No/Lo Bo, la prima fiera sullo zero alcol: l'analcolico è diventato di moda

No/Lo Bo Fair è la prima fiera in Italia dedicata alle bevande analcoliche e si tertà il 15 gennaio allo Zoo - Your Community Baker a Bologna

Il panorama degli eventi enegostronomici è ricco di eventi dedicati a vino, birra e liquori mentre mancava una fiera dedicata alle bevande senza alcol o per chi comunque preferisce consumarlo con moderazione. Il vuoto è stato oggi colmato da No/Lo Bo Fair, la prima fiera in Italia incentrata sui drink analcolici che si terrà allo Zoo - Your Community Baker di Bologna il 15 gennaio.

Come sottolinea Gambero Rosso, negli ultimi tempi la voglia di analcolico è cresciuta a livello globale, come confermano le nuove offerte dei produttori di vino, birrifici e distillerie che comprende appunto prodotti senza alcol. Anche il New York Times ha cavalcato l'onda proponendo la classifica delle migliori bevande analcoliche.

No/Lo Bo Fair è organizzata da La Sobreria, Riccardo Astolfi e Nicolò Pagnanelli grazie a donazioni volontarie e lo sforzo degli ideatori. Durante l’evento sarà possibile assaggiare i prodotti di più di 20 aziende italiane e internazionali a partire dalla kombucha, proxis fino a vini e birre senza alcol, kefir, toniche, etc.