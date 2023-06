Anguria, torna la regina della tavola estiva. Ma i prezzi non sono così dolci

Boom di angurie e meloni, con il caldo esplodono le vendite ma aumentano i prezzi: ecco perchè

Con l'arrivo del caldo torna, immancabile, sulle tavole degli italiani, la protagonista indiscussa dell'estate: l'anguria. Il frutto, così come il melone, è infatti molto rinfrescante, dissetante e ipocalorico. Aumentano quindi anche le vendite e le richieste, innescando un vero e proprio boom. Lo scrive il sito ItaliaFruitNews, che riporta le parole dei grossisti al centro agroalimentare di Rimini.

Giampiero Perla, titolare di una delle aziende all'ingrosso presente nella struttura mercatale, dichiara: "Per angurie e meloni sta andando molto bene: la richiesta è aumentata in modo consistente e, considerati i volumi disponibili scarsi, anche i prezzi sono in risalita di circa 0,20 euro al chilogrammo rispetto alla scorsa settimana". Le angurie, al momento, vengono vendute nella fascia prezzo 1/1,20 euro al chilogrammo mentre le mini angurie viaggiano su 0,75/0,80 euro al chilogrammo.