Antinori arriva negli USA, importerà i vini direttamente all'estero

Antinori importerà e distribuirà direttamente i propri vini negli USA grazie alla nuova società "Vinattieri 1385"

I Marchesi Antinori hanno annunciato la nascita di "Vinattieri 1385", la nuova società per l'importazione e distribuzione dei propri vini negli Stati Uniti, durante l'incontro organizzato a Bargino (miglior cantina al mondo nel 2022) da Intesa San Paolo e presieduto da Piero Antinori, presidente onorario del gruppo, insieme alle tre figlie Albiera, Allegra e Alessia e l’amministratore delegato Renzo Cotarella. L'azienda muove crica 1 milione e mezzo di bottiglie per un fatturato di quasi 80 milioni di euro.

“La novità come compagnia diretta di importazione ci renderà padroni del nostro destino, ci assicurerà ancor più visibilità, una dimensione utile per essere appetibili e la possibilità di crescita sui prodotti e sul fatturato - afferma Cotarella - Il nostro è un messaggio al comparto, uno stimolo, ci auguriamo. Per questo tipo di investimenti serve una visione a lunghissimo periodo. È una scommessa identitaria per una famiglia dal forte radicamento storico”.

L'azienda festeggierà nel 2024 i 50 anni del suo vino icona Tignanello e prepara una grande acquisizione in Napa Valley. "Si tratta dell’operazione più importante della nostra lunga vita. - ha esordito Piero Antinori - ed è la prima volta che un’azienda familiare ha acquistato da un fondo di investimento e non il contrario. Siamo andati in senso contrario. La Napa Valley è la zona più importante per la produzione di vini di qualità a livello internazionale e l’Italia vi mancava. Un progetto impegnativo reso possibile grazie all’assistenza, di Intesa San Paolo che ha creduto nel progetto dimostrando sensibilità al territorio e al settore. Le parole d’ordine sono state fiducia e visione dello sviluppo di azienda italiana che si è voluta internazionalizzare”.