Apre in Spagna la più grande fabbrica di carne sintetica al mondo

Carne sintetica, in Spagna il più grande impianto al mondo

Jbs, il colosso brasiliano considerato il più grande produttore di carne bovina del pianeta, punta sulla carne sintetica. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa internazionale Bloomberg, Jbs ha infatti avviato la costruzione del suo primo impianto di proteine di manzo coltivato in laboratorio a San Sebastián, in Spagna, attraverso la sua controllata BioTech Foods - società di biotecnologia dedicata alla cultured meat.

Con un investimento di 41 milioni di dollari Usa, l’impianto dovrebbe essere completato a metà del 2024. Realizzato su un terreno di 20mila mq, sarà la più grande fabbrica di carne coltivata in laboratorio al mondo, in grado di produrre più di mille tonnellate di proteine coltivate all’anno, con la possibilità di espandere la sua capacità a quattro mila tonnellate nel medio termine. I mercati chiave saranno: Australia, Brasile, Unione Europea, Giappone, Singapore e Stati Uniti.

"In qualità di maggiore produttore di proteine al mondo, è nostra responsabilità essere in prima linea nelle iniziative volte a far interagire cibo e tecnologia", ha spiegato Eduardo Noronha, direttore di Jbs Usa. Per ora, si sa che la tecnica utilizzata è quella che impiega il prelievo di un campione di cellule raccolte dal bestiame e cresciute in un tessuto simile a quello prodotto nel corpo dell'animale.