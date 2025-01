Arriva il Veganuary - e c'è anche la pizza. Le proposte per l'edizione 2025

Veganuary 2025

Torna anche per il gennaio 2025 Veganuary, l’iniziativa globale che ormai dal 2014 invita a un mese di alimentazione esclusivamente vegetale, all’insegna della consapevolezza e dell'attenzione verso l’ambiente, gli animali e la propria salute. Nata come iniziativa del movimento no profit inglese, Veganuary è cresciuta costantemente negli anni arrivando a coinvolgere, nel 2024, circa 25 milioni di persone in tutto il mondo – più di 1,7 milioni solo in Italia.

Gennaio infatti, come nessun altro mese, è sinonimo di cambiamento, di nuovi inizi e di buoni propositi: un'occasione ideale per riflettere sulle proprie abitudini alimentari e sulle proprie scelte di consumo, e forse anche per modificarle

Veganuary 2025 - Planted presenta le sue linee pronte ad essere degustate

Perché non provare qualcosa di nuovo come l’alimentazione plant-based, resa semplice e gustosa grazie ad un alleata come Planted, che utilizza ingredienti esclusivamente naturali come proteine e fibre di piselli, acqua, olio di canola e vitamina B12. A tre anni dall’apertura del mercato italiano, la food-tech svizzera celebra il Veganuary insieme agli importanti traguardi raggiunti nel canale retail, con una distribuzione nazionale in catene GDO come Esselunga e Conad, e nel foodservice. Continua infatti, proprio in occasione di Veganuary, la partnership di Planted con il gruppo La Piadineria con il lancio di due nuove ricette in limited edition, le piadine Avogreen e Friagreen con straccetti Planted, che completano la proposta 100% plant-based insieme alla ormai amatissima Supergreen.

Veganuary 2025 - Pizzium propone 3 pizze vegan

Pizzium anche questo gennaio aderisce all’appuntamento del Veganuary con Essereanimali.org, che invita ad un mese di alimentazione solo vegetale, declinando un valore in un’ispirazione. Un’occasione per tutti di porre l'attenzione sulla salute, sull’ambiente e sul benessere animale alla quale PIZZIUM aderisce e festeggia insieme a Vegan Pizza Lovers, vegetariani, flexitariani e a chi desidera un’alimentazione etica con le due pizze vegan in carta tutto l’anno e la Pizza Speciale Veganuary, disponibile tutto il mese di gennaio.

La Pizza Speciale Veganuary ha una base di vellutata di patate, alternativa vegetale alla mozzarella (un preparato a base di mandorle, anacardi e fibre), porri e chicchi di melagrana: una pizza sorprendente, dai sapori ben equilibrati e molto appaganti. Questa proposta inedita, disponibile dai primi del mese fino al 31 gennaio in tutti i punti vendita, rappresenta un ulteriore impegno a fornire alternative innovative e promuovere uno stile di vita più sostenibile e consapevole.

Oltre alla Pizza Speciale Veganuary, sono disponibili tutto l’anno in carta

- la Margherita Vegana, condita con pomodori pelati, alternativa vegetale alla mozzarella e basilico

- la Calabria, golosissima, con passata di datterini gialli, peperoni, melanzane, cipolla rossa, bomba calabrese, olive verdi e capperi.