Bacancito, feteggia 3 anni e come regalo porta il menu a la Playa

Il ristorante Iberico Argentino di Milano Bacancito ha da poco festeggiato i suoi 3 anni dall’apertura. Per l’occasione e per festeggiare con i suoi clienti i tre anni dall’apertura è nata la Feria del Bacàn l, tre mesi in cui gustare i tre menù degustazione che racchiudono in brevi percorsi gustosi il meglio del menù a la carte. In questo periodo infatti è possibile, oltre al ricco menù a la carte provare i 3 menù degustazione pensati e studiati proprio per celebrare e raccontare il meglio delle proposte del ristorante in percorsi completi e ricchi dei sapori di Bacancito.

Ma non finisce qui, con l’arrivo del caldo e dell’estate nel giorno della partenza della Feria del Bacàn è arrivato, come ogni anno il menu estivo: il menù Bacancito a la Playa. Si tratta di un menù fresco e di mare, dove il crudo e la freschezza degli agrumi sono i protagonisti.

Qui il mondo del mare e del pescato fresco si incontrano con lo stile Bacancito e la cucina dello chef Lorenzo Cassaro - da anni al fianco di Francesco Curti sin dalle esperienze in Spagna - si esprime così nell’incontro tra le culture gastronomiche iberico-argentine con un tocco di contemporaneità in stile milanese arrivando alla creazione di interessanti proposte.





A partire dal Tataki di tonno con insalata Andalusa (tonno fresco scottato, soncino, arancia, olive nere, mornaschi) I tacos con gamberi, dove i crostacei marinati in stile ceviche si incontrano con avocado, pomodorini e maionese all’arancia , per un'esplosione di freschezza e gusto. A seguire le tartare, new entry di quest’anno la tartare di Ricciola con mela verde, granita di tequila, sale nero e limone. Da provare anche i piatti caldi con un quid di crudo, come lo spaghetto ai ricci di mare e tartare di gamberi (entrambi i piatti son presenti anche nel menù degustazione Verano) e la cheesecake salata con tartare di gambero e basilico. Tra gli altri anche albondigas e crocchette in versione di mare e seppioline ripiene in salsa al pomodoro e menta fresca.

Bacancito - Comida estilosa

A pochi passi da Piazza Medaglie d’Oro, Bacancito si trova in via Crema, 16. La via alberata in zona Porta Romana è conosciuta per la sua tranquillità e la versatilità di piccole botteghe ed eccellenze del panorama culinario di Milano Sud-Ovest. L’idea del titolare, Francesco Curti, all’apertura è stata quella di coniugare stili di cucina affini e vicini per cultura, ma differenti per evoluzione e origine strizzando sempre un occhio alla proposta gastronomica contemporanea della città. E così la cucina Iberica e Argentina si incontrano! Bacancito è un ristorante di cucina iberico-argentina situato a Milano, noto per la sua atmosfera accogliente e i piatti gustosi. La storia di Bacancito è radicata nell'iniziativa di portare l'autentica esperienza culinaria iberico-argentina nel cuore di Milano.

Bacancito, le origini

Bacancito è stato fondato da Francesco Curti che portando l’esperienza in terra spagnola insieme alla passione per la comida argentina e la ricerca di tagli di carne interessante ha creato una combo nuova in città nel 2021, per condividere le tradizioni culinarie di queste terre con i milanesi. Il nome "Bacancito" evoca l'idea di un piccolo angolo di paradiso, un luogo dove rilassarsi e godere di sapori autentici.

Bacancito, la cucina

Il menù di Bacancito offre una vasta gamma di piatti tipici iberico-argentini dove la carne è senz’altro protagonista tutto l’anno. Ma anche il pesce e pietanze dal sapor del sud america trovano spazio nel menù tra cui ceviche, empanadas e parrilladas. Gli ingredienti freschi e di alta qualità sono al centro della filosofia culinaria del ristorante. Ogni piatto è preparato con cura, rispettando le ricette tradizionali e incorporando anche un tocco contemporaneo.