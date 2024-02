Biscotti light, se ne salvano pochi: solo 7 su 26 marche

Biscotti light, la classifica di Altroconsumo

Quali sono i migliori biscotti leggeri e “senza” – zuccheri aggiunti? Altroconsumo, rilanciato dal sito “La tua dieta personalizzata” ha analizzato i biscotti per ciascuna categoria in modo da aiutare i consumatori per una scelta più sicura.

L’analisi è fatta basandosi sulle loro caratteristiche nutrizionali e sugli ingredienti. La valutazione è stata fatta usando un algoritmo di nome Edo, realizzato da una start up, che tiene conto della qualità nutrizionale degli ingredienti in etichetta e il valore nutrizionale del prodotto. La valutazione dei prodotti è stata effettuata rispettando le linee guida nazionali e internazionali e dagli studi scientifici esistenti.

Valutazione degli ingredienti

Il test ha valutato anche gli ingredienti, ovvero quali ingredienti utilizzati. Ad esempio, l’origine della materia grassa e il tipo di grasso (ad esempio l’utilizzo di olio extra vergine di oliva è migliore rispetto all’utilizzo di olio di girasole, che a sua volta è più sano dell’olio di palma). Non solo il tipo di grasso, ma è stato valutato anche il tipo di zuccheri (saccarosio, sciroppo di glucosio, malto…), aromi (naturali o artificiali), additivi e così via. La valutazione è più alta quanto più sono presenti nutrienti sani come fibre, minerali, vitamine mentre sarà più bassa con l’aumentare invece di zuccheri, sale, grassi, aromi e additivi.

Al primo posto troviamo Oro Saiwa senza zuccheri aggiunti con vaniglia, latte e cereali, l’unico valutato di qualità buona. Solo 6 referenze su 26 sono valutate di qualità media, mentre tutte le altre ricevono una valutazione bassa!

1. ORO SAIWA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI FROLLINO INTEGRALE CON VANIGLIA, LATTE E CEREALI – Qualità buona – Punteggio 60 – Prezzo medio 0,20 € per porzione

2. GALBUSERA RISOSURISO LEGGERI E CROCCANTI CON 5 CEREALI, RISO CROCCANTE E FRUTTA – Qualità media – Punteggio 55 – Prezzo medio 0,30 € per porzione

3. ESSELUNGA EQUILIBRIO, FROLLINI AI 5 CEREALI – Qualità media – Punteggio 54 – Prezzo medio 0,25 € per porzione

4. GALBUSERA MAGRETTI I LEGGERI CON ORZO E MAIS – Qualità media – Punteggio 54 – Prezzo medio 0,28 € per porzione

5. ORO SAIWA SENZA GLUTINE GRANO SARACENO – Qualità media – Punteggio 53 – Prezzo medio 0,32 € per porzione

6. VIVO MEGLIO (MD) FROLLINI AL MIELE SENZA LATTE E SENZA UOVA – Qualità media – Punteggio 51 – Prezzo medio 0,10 € per porzione

7. GALBUSERA RISOSURISO LEGGERI E CROCCANTI CON RISO, CIOCCOLATO E SCORZA D’ARANCIA – Qualità media – Punteggio 50 – Prezzo medio 0,24 € per porzione

Biscotti peggiori di “bassa qualità”, la classifica!

8. ESSELUNGA EQUILIBRIO, BISCOTTI AI CEREALI SENZA GLUTINE – Qualità bassa – Punteggio 48 – Prezzo medio 0,30 € per porzione

9. CAMPIELLO È IL NOVELLINO – Qualità bassa – Punteggio 47 – Prezzo medio 0,16 € per porzione

10. COLUSSI OSWEGO SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Qualità bassa – Punteggio 47 – Prezzo medio 0,24 € per porzione

11. ESSELUNGA EQUILIBRIO, FROLLINI AI 5 CEREALI – Qualità bassa – Punteggio 47 – Prezzo medio 0,17 € per porzione

12. SELEX VIVI BENE BISCOTTI PETIT SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Qualità bassa – Punteggio 47 – Prezzo medio 0,11 € per porzione

13. SELEX VIVI BENE FROLLINI NOVELLINI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Qualità bassa – Punteggio 47 – Prezzo medio 0,12 € per porzione

14.GALBUSERA MAGRETTI I LEGGERI CON GOCCE DI CIOCCOLATO – Qualità bassa – Punteggio 45 – Prezzo medio 0,28 € per porzione

15. ORO SAIWA SENZA GLUTINE – Qualità bassa – Punteggio 45 – Prezzo medio 0,36 € per porzione

16. VIVO MEGLIO (MD) BISCOTTI INTEGRALI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Qualità bassa – Punteggio 45 – Prezzo medio 0,14 € per porzione

17. CONAD AC SENZA GLUTINE FROLLINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO – Qualità bassa – Punteggio 44 – Prezzo medio 0,29 € per porzione

18. CONAD PIACERSI FROLLINI SEMPLICI – Qualità bassa – Punteggio 44 – Prezzo medio 0,18 € per porzione

19. DOLCIANDO (EUROSPIN) AMO ESSERE SENZA GLUTINE – FROLLINI CACAO E NOCCIOLE – Qualità bassa – Punteggio 44 – Prezzo medio 0,16 € per porzione

20. VIVO MEGLIO (MD) FROLLINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO – Qualità bassa – Punteggio 43 – Prezzo medio 0,21 € per porzione

21. CAMPIELLO È IL NOVELLINO SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – Qualità bassa – Punteggio 42 – Prezzo medio 0,11 € per porzione

22. DOLCIANDO (EUROSPIN) AMO ESSERE SENZA GLUTINE – FROLLINI CON MIELE – Qualità bassa – Punteggio 42 – Prezzo medio 0,23 € per porzione

23. GALBUSERA ZEROGRANO SENZA GLUTINE CON MIELE MILLEFIORI – Qualità bassa – Punteggio 41 – Prezzo medio 0,45 € per porzione

24. SELEX VIVI BENE SENZA GLUTINE FROLLINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO SENZA GLUTINE – Qualità bassa – Punteggio 41 – Prezzo medio 0,36 € per porzione

25. VIVO MEGLIO (MD) FROLLINI A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI – Qualità bassa – Punteggio 41 – Prezzo medio 0,15 € per porzione

26. GALBUSERA BUONICOSÌ SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI CON UOVA FRESCHE ITALIANE – Qualità bassa – Punteggio 36 – Prezzo medio 0,16 € per porzione