Biscotti Oreo: pezzi di plastico all'interno, ritiro immediato

Biscotti ritirati

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro immediato dai supermercati dei biscotti Milka Oreo dopo la scoperta di pezzi di plastica al loro interno, a causa del potenziale rischio fisico derivante dalla presenza di corpi estranei. Come riporta Qui Finanza, i clienti che hanno acquistato i biscotti con il numero di lotto OSK0934422 sono invitati a non consumarli e a restituirli al punto vendita per ottenere un rimborso completo.

Questi biscotti sono stati prodotti nello stabilimento della Mondelez Polska Produktion in Polonia e hanno una data di scadenza fissata per il 1° agosto 2024. Il peso delle confezioni coinvolte è di 37 grammi.