Bjork-Rosalía, duetto di protesta contro l'allevamento di salmoni in Islanda

Björk annuncia una collaborazione con Rosalía per raccogliere i fondi per le spese legali di chi protesta contro gli allevamenti di salmone in Islanda

L'opinione pubblica islandese è scesa in piazza per protestare contro una legislazione fin troppo permissiva sugli allevamenti di salmoni dopo l'ennesima fuga dei pesci da uno dei più grandi vivai del Paese. Tra gli attivisti c'è anche la cantante Björk, che ha annunciato un singolo con Rosalía per raccogliere i fondi necessari per affrontare le spese legali per i protestanti.

“L'Islanda ha una natura tra le più incontaminate d'Europa, le pecore vagano libere sulle montagne durante l'estate, i pesci nuotano liberamente nei laghi, nei fiumi e nei fiordi”, si legge nel post pubblicato da Björk, sulla sua pagina Instagram - Quando gli imprenditori hanno iniziato ad acquistare allevamenti ittici nella maggior parte dei fiordi, è stato un grande shock. È incomprensibile come siano riusciti a mantenere questo tipo di allevamento ittico per oltre un decennio senza alcun tipo di regolamentazione”.

La cantante sottolinea non solo le condizioni in cui i pesci di allevamento vivono ma anche gli effetti che producono su quelli selvatici "I salmoni fuggiti dagli allevamenti stanno avendo un impatto tale da provocare un'alterazione del DNA del salmone islandese che potrebbe portare alla sua estinzione".

"C'è ancora una possibilità di salvare il salmone selvaggio del Nord. - afferma speranzosa Björk - Il nostro gruppo chiede a questi imprenditori di bloccare questo tipo di allevamenti e vorremmo anche contribuire alla creazione di leggi restrittive per proteggere la natura. La maggioranza della popolazione islandese è d'accordo con noi".