The Filet, arriva il primo trancio di salmone vegano stampato in 3D

The Filet è il primo trancio di salmone realizzato con la stampa 3D con prodotti solamente di origine vegetale

Dall'Austria arriva The Filet, il primo trancio di salmone (ma solo di nome), dato che sebbene abbia l'aspetto del pesce è realizzato tramite stampa 3D solo con componenti di origine vegetale. Questo prodotto così particolare è stata realizzato da Revo Food, startup austriaca nata nel 2020, che ha già realizzato altri alimenti vegani come "salmone affumicato", "mousse di tonno e di salmone". The Filet nasce anche grazie al contributo di 1,5 milioni di euro da parte di finanziamenti europei.

The Filet viene realizzato partendo dagli albuminoidi, ovvero microporteine dei funghi con alto valore nutrititvo e una consistenza naturalmente simile alla carne. Come il vero salmone contengono poi una buona dose di acidi grassi Omega 3. Il prodotto è già in vendita nei supermercati di Austria e Germania e verrà lanciato anche nel resto d'Europa dal primo ottobre. Un porzione da 130 g costa 6,99 euro. Per gustarlo al meglio i produttori consigliano di farlo in padella, ma va bene anche in forno o nella friggitrice ad aria.

"Con il traguardo della stampa alimentare 3D su scala industriale, - afferma l’ad Robin Simsa sul sito di Revo Food - stiamo entrando in una rivoluzione alimentare creativa, un'era in cui il cibo viene realizzato esattamente in base alle esigenze del cliente. Non stiamo solo creando un'alternativa vegana; stiamo plasmando il futuro del cibo stesso".