Non solo carne sintetica, nascono le costolette di maiale vegane fino all'osso

Non solo carne sintetica, dalla Juicy Marbles arrivano le costolette di maiale vegane fino all'osso

E’ da qualche tempo che in Italia si parla ormai di cibi alternativi, soprattutto per quanto concerne la carne coltivata in laboratorio, la cosiddetta sintetica. Adesso, ad aggiungere ulteriore confusione, ci pensa anche la carne vegana con ossa edibili, ovvero commestibili. A portare questa assoluta novità nel panorama food è l'azienda slovena Juicy Marbles, che ha creato delle costolette di maiale a base vegetale (in pratica fatte di soia) in cui anche le ossa si possono mangiare perché esse stesse sono realizzate con proteine vegetali nutrienti.

I primi prodotti saranno disponibili dal 28 agosto nel Regno Unito, nell’Unione Europea (Italia compresa) e negli Stati Uniti, ma già da ora è possibile prenotarle online. Il prezzo deve essere ancora fissato ma come si può presumibilmente supporre sarà ovviamente più alto rispetto alle costolette “tradizionali”. Intanto, prima del lancio completo, l’azienda raccoglierà i feedback dei clienti dalle prime partite per perfezionare la ricetta del prodotto, il nome e l’imballaggio.