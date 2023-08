Carne sintetica, in Cina apre la prima fabbrica di produzione su larga scala

Mentre l'Italia è ancora scettica - e molto spesso contraria - alla ricerca e allo sviluppo della carne sintetica, altri Paesi nel mondo invece si portano avanti. Tra questi c'è la Cina, che negli scorsi giorni ha inaugurato il primo stabilimento pilota per la produzione di carne sintetica su larga scala, a Shanghai. E' l’azienda di biotecnologia CellX – il cui motto è “Eat meat, not animals” (ovvero "mangia carne, non animali") – a guidare questo cambiamento, con l’obiettivo di portare a breve la carne coltivata sul mercato internazionale, Europa compresa.

Lo stabilimento si chiama FX e ha una capacità produttiva importante, di circa mille tonnellate di carne all’anno, ma si tratta soltanto di un banco di prova per l’azienda; nel frattempo, infatti, sta mettendo a punto una fabbrica ben più grande, che dovrebbe essere attiva entro il 2025 e che sarà in grado di produrre centinaia di tonnellate di carne coltivata ogni anno. Sfruttando le tecnologie sviluppate autonomamente dall’azienda, come il terreno di coltura senza sieri a basso costo, "lo stabilimento è riuscito a ridurre i costi di produzione della carne coltivata al di sotto dei 200 dollari per chilo", ha dichiarato l’amministratore delegato di CellX, Yang Ziliang.