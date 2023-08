Carne sintetica, in Inghilterra la prima banca cellulare libera da licenze

Carne sintetica, in Inghilterra nasce la prima banca cellulare libera da licenze. Perchè è importante

Continuano la ricerca e gli investimenti sulla carne sintetica nel Regno Unito, uno dei paesi più all'avanguardia nel settore. Dopo la notizia di un paio di mesi fa sugli sviluppi dell’azienda Uncommon sulla nuova tecnica riguardante le cellule staminali pluripotenti indotte, ora arriva quella della banca cellulare libera da licenze che rivoluziona la ricerca e l'accessibilità alle informazioni. Lo rivela il Gambero Rosso.

L'iniziativa è stata finanziata da una sovvenzione InnovateUK per generare banche di cellule primarie rilevanti per l'industria della carne coltivata. Si tratta di un progetto sviluppato in collaborazione tra Extracellular (comparto della produzione farmaceutica conto terzi) e Multus, con questi ultimi che hanno fornito protocolli e materiali chiave per ridurre i rischi del progetto della banca cellulare e il controllo di qualità indipendente per l'identificazione delle cellule, la crioconservazione e la caratterizzazione della crescita. Ma perchè è un progetto importante?