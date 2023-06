ChatGPT investe nella carne coltivata: basta una cellula per creare il bacon

Carne coltivata, il fondatore di ChatGPT investe in una startup in grado di creare pancetta di maiale partendo da una singola cellula

Il futuro del settore food è sempre più sintetico. La startup Uncommon, precedentemente conosciuta come Higher Steak, ha brevettato una tecnologia in grado di creare pancetta di maiale "coltivandola". Basta una singola cellula per avere sul piatto del bacon del tutto simile per caratteristiche e gusto a quello di origine animale. Uncommon ha ricevuto un investimento di 30 milioni di sterline da una cordata di cui fa parte anche Balderton Capital, Lowercarbon Capital e il creatore di ChatGPT, Sam Altman.