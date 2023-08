Canada, tutti pazzi per la carne coltivata: nasce la prima macelleria al mondo

Carne coltivata, in Canada arriva la prima macelleria al mondo "solo vegetale"

Con l’approvazione ufficiale degli Usa al commercio di carne coltivata, il mercato pullula sempre più di marchi interessati a investire in questo prodotto. Ora è il turno di Better Butchers che ha deciso di inaugurare a Vancouver - entro due anni - la prima macelleria al mondo a vendere esclusivamente carne coltivata. La strada sembra spianata, la start up canadese, infatti, ha già ricevuto riscontri positivi dalle autorità di regolamentazione del Paese.

Secondo il Good Food Institute (organizzazione senza scopo di lucro che promuove alternative vegetali e cellulari ai prodotti animali) il Canada ha dichiarato la sua intenzione di regolamentare la carne coltivata secondo le attuali normative sui nuovi alimenti, invece di prendere in considerazione nuovi approcci normativi. Come riporta Gambero Rosso, l'autorizzazione richiede una proposta di pre-commercializzazione con informazioni dettagliate sul prodotto. Mitchell Scott, fondatore della startup, si aspetta un processo di poco più di 12 mesi per ottenere il sigillo normativo, una volta che i prototipi saranno completati nel primo trimestre del 2024.

Sull’origine del progetto Schott ha spiegato: "Quando sono stato licenziato senza troppe cerimonie dall'azienda alimentare a base vegetale che avevo co-fondato, ho creato una nuova squadra per avviare la prima macelleria di carne coltivata al mondo", ha detto Scott a Vegconomist. “Oltre ad avere il potenziale per risolvere enormi problemi ambientali, etici e sanitari, penso che la carne coltivata possa pure risolvere alcuni pregiudizi legati alla carne di origine vegetale da parte dei consumatori, sia a livello organolettico (gusto e consistenza) sia per quel che riguarda i lunghi elenchi di ingredienti”.