Cannavacciuolo apre un fast food a Napoli. Dai fritti alle pizze: il menù

Al Banco di Cannavacciuolo a Capodichino si consumano piatti tradizionali, anche in versione vegana

Antonino Cannavacciuolo ha aperto un nuovo locale all'aeroporto di Napoli di Capodichino. Come riporta intalia.virgilio.it, si tratta di un Antonino Il Banco di Cannavacciuolo, un "fast food" con prodotti campani già visto al The Style Outlet di Vicolungo e Orta San Giuliano. All'interno del locale domina l'azzurro e trova spazio anche una zona adibita a shop con prodotti gourmet.

Date l'esigenze dei viaggiori, che hanno poco tempo da dedicare ai pasti, al Banco di Cannavacciuolo si mangiano grandi classici come cuoppi fritti e polpette al sungo ma anche pizze, cuzzetielli e le lasagne, anche in versione vegana. Per i dolci non mancano sfogliatelle, babà, pastiera e tanti altri. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Amministratore Delegato di MyChef Italia, Sergio Castelli.